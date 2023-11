Jest decyzja ws. afery alkoholowej. Klub ukarał reprezentanta Polski

"Nasz klub w pełni popiera tę decyzję [...] Zachowanie, za jakie zawodnicy zostali odsunięci z kadry jest niegodne piłkarzy reprezentujących Polskę na dużym międzynarodowym turnieju, jakim są Mistrzostwa Świata do lat 17. Było to też zdarzenie, które mocno narusza zasady, jakimi kierować powinien się jakikolwiek piłkarz " - napisała Cracovia.

Nawet nie bardzo słuchaliśmy wyjaśnień Filipa, bo zawalił na całej linii i tu nie ma o czym gadać. Największą karą dla niego jest to, że został wydalony z ekipy i uciekły mu mistrzostwa świata, które mogły być dla niego imprezą życia. Kto wie, jak to się dalej potoczy...

- Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy zostać obojętni wobec tego, co się wydarzyło. W tej sytuacji Filip został przesunięty do drużyny juniorów starszych i z nimi będzie trenował oraz grał. Dodatkowo jako wolontariusz będzie spotykał się i pomagał chorym dzieciom w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie - podkreśla Zieliński.

- Nie mamy jednak zamiaru go kamienować czy palić na stosie. Różnie to czasem bywa, robi się głupie rzeczy, ale chłopak dostanie szansę rehabilitacji. Teraz to będzie wszystko do niego zależało - dodaje szkoleniowiec.