Jacek Zieliński szczerze: Transfer nam się wysypał

Po tym, jak informacja o chęci pozyskania Mitrovicia przez Cracovię pojawiła się w polskich mediach, momentalnie nadeszła odpowiedź od klubu zawodnika, FK Radnicki Nis. Zespół serbskiej Superligi opublikował w tamtejszych mediach oświadczenie, w którym jasno pisze, że nie ma zamiaru sprzedawać zawodnika.

Dzisiaj odniósł się do tego Jacek Zieliński, który skomentował sprawę transferu po dzisiejszym sparingu Pasów. - Wygląda na to, że temat transferu Stefana Mitrovicia się wysypał. Transfery lubią ciszę, a wokół niego powstał szum i tak to się czasami kończy - stwierdził Zieliński.

Cracovia. Stefan Mitrović jednak nie trafi do Pasów

Cracovia podejmowała dzisiaj Stal Rzeszów w pierwszym letnim sparingu. Pasy musiały gonić wynik, ale ostatecznie wygrały 3-2 po golach Filipa Balaja, a także dwóch potencjalnych młodzieżowców na nadchodzący sezon - Oskara Wójcika i Krystiana Bracika. Stal odpowiedziała trafieniami Patryka Małeckiego i Krzysztofa Danielewicza.

23 czerwca Cracovia rusza na zgrupowanie do Bad Zell w Austrii, gdzie rozegra trzy sparingi - z LASK Linz, Olympiakosem Pireus i Rapidem Bukarest. Po powrocie do Krakowa piłkarzy Zielińskiego czeka jeszcze jeden sprawdzian, bo w Cracovia Training Center Rącznej zagrają z Hapoelem Beer-Szewa.