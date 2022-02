Cracovia ligowe zmagania w tym roku zaczęła od meczu z Lechem Poznań. W nim po niezwykle dramatycznym boju wywalczyła punkt w starciu z Lechem Poznań. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:3, a gola na wagę remisu zdobył w samej końcówce Filip Balaj. "Pasy" obecnie zajmują 9. pozycję w ligowej tabeli, ale przy Kałuży nikt nie ukrywa, że ambicje klubu sięgają wyżej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Włoch: AC Milan - SS Lazio 4:0. Skrót mecz. WIDEO Polsat Sport

Cracovia dokona hitowego transferu w najbliższych dniach?

Być może przy już wkrótce w Krakowie pojawi się piłkarz, który będzie miał znaczny wpływ na grę zespołu. Do drużyny trenera Jacka Zielińskiego może dołączyć niezwykle doświadczony zawodnik, który na koncie ma m.in. triumf w Lidze Europy. O kim mowa?



To Jewhen Konoplanka. Ukrainiec ma na koncie 86 występów w drużynie narodowej. Wziął udział m.in. w EURO 2016. W tym samym roku wygrał Ligę Europy z hiszpańską Sevillą.



Obecnie jest związany z Szachtarem Donieck, jednak jego kariera w ostatnich miesiącach znacznie wyhamowała. Zawodnik w tym sezonie wystąpił w zaledwie dwóch meczach swojego klubu. Przez pewien czas borykał się z kontuzją, a następnie nie odzyskał już miejsca w składzie. Trener Roberto De Zerbi woli stawiać na innych zawodników.





Reklama

Jewhen Konoplanka szuka nowego klubu. Cracovia już działa