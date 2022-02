Hit! Utytułowany piłkarz zagra w Ekstraklasie

Piłkarza z tak bogatą karierą w "Pasach" jeszcze nie było. Konoplanka zaliczył 86 występów w reprezentacji Ukrainy, wziął udział m.in. w EURO 2016. W tym samym roku wygrał Ligę Europy z Sevillą.

Teraz jednak Konoplanka znalazł się na zakręcie. Przez pewien czas borykał się z kontuzją, a następnie nie odzyskał już miejsca w składzie Szachtara Donieck. W tej sytuacji agent zaczął szukać mu klubu. Piłkarz został polecony także kilku innym polskim drużynom, ale to Cracovia okazała się najbardziej konkretna.

Choć jeszcze w czwartek trener Jacek Zieliński nie chciał komentować sprawy.

Jewhen Konoplanka w Cracovii

- Jeśli do czegoś dojdzie i sprawy zostaną pozałatwianie, to klub błyskawicznie o tym poinformuje. Umówiliśmy się, że do spekulacji medialnych się nie odnoszę. Mówiłem, że rozmawiamy z paroma zawodnikami i z tego się nie wycofuję. Transfery jednak lubią ciszę i nie chcę bić piany oraz robić wielkich zapowiedzi. Jak będzie coś konkretnego, to jako pierwsi się o tym dowiecie. Tylko mogę na ten temat powiedzieć - podkreślał Zieliński .

W piątek Ukrainiec przechodził już jednak w Krakowie testy medyczne, a klub podgrzewał atmosferę

W końcu jednak stało się jasne, że umowa z Konoplanką została podpisana i tym samym klub przeprowadził pierwszy transfer w zimowym oknie.

Konoplanka przychodzi do Cracovii jako wolny zawodnik. Jego umowa będzie obowiązywać przez pół roku z opcją przedłużenia o rok.







Cracovia - Lechia Gdańsk. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Konoplanka nie wystąpi jeszcze w najbliższym meczu Cracovii, ale z trybun będzie mógł oglądać grę swoich nowych kolegów. Mecz Cracovia - Lechia Gdańsk w piątek o godz. 20.30, transmisja w Canal+ Sport, relacja w Sport.Interia.pl.

PJ