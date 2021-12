Mimo końcówki rundy, trener Jacek Zieliński na problemy kadrowe nie może narzekać. Na mecz ze Śląskiem z powodu kontuzji nie będzie mógł zabrać tylko dwóch zawodników: pauzującego od dłuższego czasu Thiago, a także rezerwowego bramkarza Lukasa Hrosso.

- Lukas na czwartkowym treningu nabawił się drobnego urazu. Nie jest to nic poważnego, ale kontuzja jest na tyle bolesna, że nie ma szans, by był gotowy do gry. Pozostali zawodnicy są jednak do mojej dyspozycji - podkreśla trener Jacek Zieliński.

To oznacza, że kłopoty zdrowotne za sobą ma już Marcos Alvarez. Ostatnio napastnik Cracovii zmagał się z kontuzją, następnie dostał wolne z powodu narodzin dziecka, ale dziś jest już gotowy do gry. Tyle tylko, że na razie trener Zieliński nie widzi dla niego miejsca nawet w szerokim składzie meczowym.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radość piłkarzy Cracovii po wygranej z Legią Warszawa (1-0). Wideo INTERIA.TV

- Marcos trenował z nami już trzy razy w pełnym wymiarze czasowym, ale nie jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o wyjazd do Wrocławia - podkreśla szkoleniowiec "Pasów".

To oznacza, że Alvarez kolejną rundę może spisać na straty. 30-letni Niemiec dołączył do Cracovii przed poprzednim sezonem i wydawało się, że może zostać gwiazdą nie tylko zespołu, ale nawet całej ligi. Otrzymał też sowicie opłacany kontrakt, ale w w poprzednim sezonie w 21 spotkaniach zdobył tylko dwie bramki i zaliczył trzy asysty. Z kolei tę rundę kończy z 10 meczami na koncie, w których strzelił jednego gola i miał trzy kluczowe podania.

W kadrze na mecz ze Śląskiem nie będzie również innego napastnika - Filipa Balaja. - Trenuje, ale na razie przegrywa rywalizację z pozostałymi napastnikami - zaznacza Zieliński.

We Wrocławiu Cracovia będzie chciała zrehabilitować się po porażce z Górnikiem Łęczna , za to Śląsk za wyjazdową przegraną z Wartą Poznań.





Śląsk Wrocław - Cracovia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Śląsk Wrocław - Cracovia w sobotę o godz. 17.30, transmisja w nc+, relacja tekstowa na Sport.Interia.pl

PJ