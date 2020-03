Już w piątek, w meczu 26. kolejki PKO Ekstraklasy z Górnikiem w Zabrzu, piłkarze Cracovii będą mieli okazję zrehabilitować się za derbową porażkę z Wisłą Kraków 0-2. - Nie możemy teraz usiąść i płakać - powiedział trener "Pasów" Michał Probierz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Michał Probierz: Za dużo się mówiło, że możemy zdobyć mistrzostwo. Wideo INTERIA.TV

Jeszcze niedawno Cracovia była wraz z Legią Warszawa na czele tabeli. Trzy kolejne porażki sprawiły jednak, że krakowski zespół traci do lidera ze stolicy już dziewięć punktów i marzenia o skutecznej walce o mistrzostwo Polski oddalają się.

Reklama

Dla kibiców Cracovii szczególnie bolesna była wtorkowa porażka 0-2 w derbach z Wisłą, przed ponad 14-tysięczną widownią.

- Mieliśmy swoją sytuację, ale to Wisła objęła prowadzenie i to zadecydowało o dalszym przebiegu gry. Chcieliśmy odrobić stratę za wszelką cenę, nie udało się. Bardzo nad tym ubolewamy, widać w nas sportową złość, ale na to, co się stało, możemy odpowiedzieć tylko na boisku. Na mecz do Zabrza pojedziemy, żeby wygrać - zapewnił obrońca Michał Helik.

Górnik to dla Cracovii wymarzony rywal, aby się przełamać i pocieszyć po derbach. W dwóch poprzednich sezonach terminarz był też tak ułożony, że po porażkach u siebie z "Białą Gwiazdą", "Pasy" rozgrywały mecz z Zabrzu i wygrywały tam 4-0 i 2-0.

Trener Probierz mocno przeżył ostatnie niepowodzenia przyznając, że seria trzech kolejnych porażek, to dla niego lekcja pokory.

- Zaskoczyło mnie, że po meczu z Lechem, w którym graliśmy bardzo dobrze i stwarzaliśmy sytuacje bramkowe, przyszedł gorszy okres. Widocznie to jest mój błąd, bo za dużo się mówiło o tym, że chcemy być mistrzem i pojawiła się presja na zawodnikach. Trzeba się zastanowić, co dalej zrobić, bo nie możemy teraz usiąść i płakać - stwierdził.

Mimo trzech kolejnych porażek Cracovia zachowała drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów. Górnik jest dwunasty i ma dwanaście punktów mniej. Podopieczni Marcina Brosza w poprzedniej kolejce przegrali 1:4 w Poznaniu z Lechem.

Piątkowy mecz rozpocznie się w Zabrzu o godzinie 20.30.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę PKO Ekstraklasy

Zdjęcie Michał Probierz / Łukasz Gagulski / PAP

Grzegorz Wojtowicz