Gorąco w klubie Ekstraklasy. Szykują się wielkie zmiany

- Przestaję zwracać uwagę na to, że długimi okresami gramy fajnie, bo nie mamy punktów i to jest problem. Musimy się z tym zmierzyć... Zostało osiem meczów i to nie jest tak, że do nas to nie dociera. Chcemy, ale coś nie wychodzi, musimy znaleźć tego przyczynę jak najszybciej - dodaje szkoleniowiec.