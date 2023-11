Gorąco w klubie Ekstraklasy. Padły mocne słowa

To dla nas koszmarny wieczór. Trudno na gorąco coś bardzo mądrego powiedzieć. Skoro się ma dwóch zawodników więcej w końcówce meczu i nie jest się w stanie wygrać, to trudno coś dodać. Oddając 27 strzałów przegrać mecz to jest wydarzenie. Nie mamy nic na swoją obronę, zawiedliśmy kibiców. Możemy tylko zacisnąć zęby, zakasać rękawy i odrabiać zaufanie kibiców, bo ono ucieka

Sytuacja szkoleniowca "Pasów" jest również nie do pozazdroszczenia. W klubie mieli nadzieję, że w kolejnym roku pracy będzie w stanie doskoczyć do czołówki, tymczasem drużyna rozbija się w dolnych regionach tabeli. W tej sytuacji o pozycję Zielińskiego jeszcze przed meczem ze Śląskiem został zapytany Stefan Majewski, wiceprezes Cracovii.

- Żaden trener nie śpi spokojnie i to jest najważniejsze. I to bez względu na to, czy wygra, czy przegra - podkreślał Majewski. - Mamy trochę problemów z kontuzjami i liczymy, że zawodnicy szybko dojdą do zdrowia i wtedy nasza pozycja w tabeli na pewno się zmieni - dodał wiceprezes.