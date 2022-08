Az dziw bierze, że w tym meczu piłkarze tak rzadko decydowali się na strzały z dystansu - w pierwszej połowie zrobił to jedynie Duńczyk Mathias Rasmussen z Cracovii, ale posłał piłkę obok bramki. A przecież w Krakowie lało jak z cebra - zgodnie z nazwą stadionu. Deszcz ustąpił dopiero, gdy zlani woda piłkarze zeszli do szatni, a mokra murawa miała niewątpliwy wpływ na przebieg spotkania, w którym zawodnicy wywracali się nawet podczas wykonywania rzutów rożnych.

Przecież gdyby nie ona, to Kamil Wilczek zapewne nie miałby problemów z wykończeniem doskonałego podania od Damiana Kądziora i plączący się w dole tabeli Piast Gliwice pewnie by prowadził. Piłka jednak wymknęła się graczowi ze Śląska, ten dodatkowo się poślizgnął i w efekcie szansa przepadła., Jedna z kilku, jakie nieoczekiwanie Piast miał w Krakowie, gdzie na stadionie Cracovii nikt nie zdobył gola od marca.

Damian Kądzior regularnie nękał Cracovię dośrodkowaniami ze skrzydła także w drugiej połowie, gdy ulewa już przeszła i łatwiej było po precyzję zagrań i wyeliminowanie przypadku. W 62. minucie Kądzior miał ogromną szansę bramkową, gdy wpadł w pole karne. Krakowskie Pasy podkręciły tempo, ale nadal groźniejsze akcje miał Piast.

No i w końcu dopiął swego. W 71. minucie Jorge Felix wykorzystał jedną z tych wielu wrzutek Damiana Kądziora i wyprowadził Piasta na prowadzenie 1-0. Cracovia robiła co mogła, ale nie wykorzystała przewagi. W ostatniej akcji meczu sędzia nasłuchiwał jeszcze VAR, czy nie podyktować karnego dla Pasów, ale ostatecznie się na to nie zdecydował i zagwizdał koniec meczu wygranego przez Piasta.

Cracovia Kraków - Piast Gliwice 0-1 (0-0)

Bramka: 0-1 Jorge Felix (71.)

CRACOVIA: Niemczycki - Jugas (68. Rapa), Rodin, Ghita - Kakabadze Ż, Oshima, Rasmussen (75. Konoplianka), Pestka (75. Siplak) - Rakoczy Ż (63. Loshaj), Myszor (63. Kallman) - Makuch

PIAST: Plach - Reiner, Mosór, Czerwiński - Pyrka (66. Jorge Felix), Hateley (87. Kaput), Tomasiewicz, Katranis Ż - Kądzior - Wilczek, Chrapek Ż (81. Holubek)

