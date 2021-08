Ekstraklasa. Probierz: Trzeba zdobywać punkty na wyjazdach

Po wygranej 2-1 w poprzedniej kolejce z Jagiellonią Białystok nastroje w ekipie "Pasów" uległy zdecydowanej poprawie. Probierz przyznał, że w minionym tygodniu drużyna bardzo dobrze prezentowała się na treningach, na których skupiano się przede wszystkim nad poprawą elementów taktycznych.

Szkoleniowiec Cracovii ma nadzieję, że przełoży się to na korzystny wynik w Niecieczy.

"Mamy taki terminarz, że to jest nasz czwarty mecz wyjazdowy. Potem znowu w trzech kolejkach trzy razy zagrany na stadionach rywali. Wiadomo, że potem to się wszystko wyrówna, ale musimy zacząć punktować na wyjazdach, jeśli chcemy piąć się w górę tabeli" - nie miał wątpliwości.

Bruk-Bet w ostatniej kolejce nie grał, gdyż mecz z Legią Warszawa został przełożony na inny termin. Podopieczni Mariusza Lewandowskiego nie odnieśli jeszcze zwycięstwa i z dorobkiem dwóch punktów zajmują przedostatnie miejsce w tabeli.

Probierz chwalił najbliższych rywali

"Po awansie do ekstraklasy pogratulowałem Mariuszowi, bo wykonuje w Niecieczy dobrą robotę. Też mieli trudny terminarz, a w tych meczach, które rozegrali brakowało im niewiele, aby uzyskać lepszy wynik. Tak to bywa w futbolu, że często o sukcesie decydują detale. Czeka nas trudne spotkanie, ale wierzę że zwycięskie dla nas" - podkreślił.

Jego zdaniem Bruk-Bet to solidny zespół, który posiada w swoich szeregach doświadczonych i ogranych w ekstraklasie zawodników, ale też młodych graczy, jak Ernest Terpiłowski, który pokazał się już od dobrej strony.

Jeśli chodzi o sytuację kadrową Cracovii, to na listę kontuzjowanych trafił Rivaldinho, który doznał urazu w meczu rezerw. Jego przerwa w treningach ma trwać trzy tygodnie. Z kolei inny napastnik - Filip Balaj ma wznowić treningi w przyszłym tygodniu. W tej sytuacji z rezerw do pierwszego zespołu przeniesiony został Filip Piszczek.

Przeciwko Bruk-Betowi nie zagra także pomocnik Mathias Hebo Rasmussen. Duńczyk został wysłany na 8-dniowy urlop.

"On nie miał praktycznie przerwy pomiędzy sezonami, widać u niego problemy fizyczne, to nie jest ten sam zawodnik, gdy do nas przyjechał. Musi odpocząć i się zregenerować" - uzasadnił Probierz.

Cracovia nie zagra sparingu w trakcie przerwy reprezentacyjnej

"Kilku piłkarzy zaszczepi się przeciwko COVID-19. Nie wszyscy się na to decydują. Ja sam się zaszczepiłem i namawiałem do tego zawodników, ale nie wszyscy dają się przekonać. Nie chcę się jednak wypowiadać w tej kwestii, bo nie jestem ekspertem" - powiedział Probierz.

Sobotni mecz w Niecieczy pomiędzy Bruk-Betem Termaliką i Cracovią rozpocznie się o godz. 14.30.

Zdjęcie Michał Probierz / Artur BARBAROWSKI/East News / East News

Grzegorz Wojtowicz (PAP)