Ekstraklasa. Oficjalnie: Cracovia żegna kapitana zespołu

Sergiu Hanca zameldował się w Cracovii przed rundą rewanżową sezonu 2018/19. Już kilka miesięcy później po raz pierwszy założył na ramię kapitańską opaskę. Był kluczowym graczem "Pasów" przez dwa i poł roku.

30-letni pomocnik z Rumunii wrócił do ojczyzny i właśnie podpisał trzyletni kontrakt z Universitateą Craiova. To trzecia drużyna poprzedniego sezonu w lidze krajowej. Obecnie rywalizuje o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji.

Sergiu Hanca klubowym kolegą Rivaldinho

Zawodnikiem tego samego zespołu jest już inny piłkarz, który w ostatnim czasie bronił barw Cracovii - Rivaldinho. Brazylijczyk związał się w nowym klubem dwuletnią umową.

Hanca rozegrał dla "Pasów" łącznie 115 spotkań, zdobył 19 bramek i zaliczył 20 asyst.

Opaskę kapitana przejął po nim w tym sezonie Kamil Pestka.

Po dwóch kolejkach bieżącego cyklu Cracovia ma na koncie komplet punktów. W piątkowy wieczór zmierzy się na własnym obiekcie z Legią Warszawa.

