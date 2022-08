Dziennikarz Andrzej Stanowski nie żyje. Wielki kibic Cracovii

"Idziemy na konferencję. Musimy opieprzyć trenera Probierza. Co to były za zmiany? Co oni w ogóle grali?!" - tak rekrutował frekwencje i powodował, że konferencje bywały ciekawsze niż same mecze.

"Panie trenerze, jak wy gracie te przewagi?! Przecież to zęby bolą, jak się patrzy!" - tak potrafił uszczypnąć trenera hokeistów "Pasów" Rudolfa Rohaczka, gdy jego chłopaki męczyli się z założeniem "zamka".

Andrzej Stanowski żył sportem do samego końca to była jego pasja, to było jego życie.

Pasjonował się też skokami narciarskimi. W latach 90. , w redakcji "Czasu Krakowskiego" żartowaliśmy, że Turniej Czterech Skoczni nie rozpocznie się bez jego obecności. Jeździł na każdą edycję tej imprezy, co nie było popularne wśród polskich dziennikarzy, w okresie, w którym nikt nie śnił jeszcze o Adamie Małyszu, o Kamilu Stochu nie wspominając.

Stanowski przewidział mistrzostwo świata Tomasza Sikory

Pamiętam scenę: pan Andrzej, wkładając kasetę do odtwarzacza wideo, zaprezentował skrót z biathlonowego PŚ, ze startem Tomasza Sikory. - Zobaczycie, to będzie mistrz świata! - zapowiedział.

Spojrzeliśmy na siebie z niedowierzaniem, czy pan Andrzej nie jest czasem podchmielony, a przecież stronił od alkoholu. Kilka miesięcy później się okazało, że red. Stanowski miał rację.

Nie inaczej było jeszcze wczoraj (poniedziałek), gdy odwiedził go w szpitalu syn Rafał. Po trwającej rok walce z nowotworem jego stan nie był już najlepszy, organizm nie przyjmował pokarmów. Pan Andrzej otworzył oczy i poinformował potomka:

"Wisła ściągnęła napastnika".

- Bałem się, że tata już majaczy, bo jakoś umknął mi ten fakt. Dopiero po sprawdzeniu okazało się, że miał rację - powiedział nam Rafał Stanowski.

Chodzi oczywiście o transfer Angela Rodado.

Wyobraźcie sobie też, że walczący ze śmiertelnym nowotworem człowiek znajdował czas, aby regularnie skontaktować się z liderem hokeistów Cracovii Damianem Kapicą, aby zapytać go, jak mu się wiecie, jak z leczeniem kontuzji.

- Po raz ostatni pan Andrzej zadzwonił do mnie dwa tygodnie temu i choć miał już nieco słabszy dzień, to jednak szybkość mówienia, setki zadawanych pytań i pogoda ducha pozostawały na tym samym poziomie. Będzie mi go bardzo brakowało - powiedział nam Damian.

Red. Andrzej Stanowski od 55 lat był żonaty z panią Elżbietą. Pracował w "Gazecie Krakowskiej", "Czasie Krakowskim" i "Dzienniku Polskim", obsługiwał wiele IO i MŚ (m.in. piłkarskie z 1982 r.). Dokładnej daty pogrzebu jeszcze nie ustalono, brane są pod uwagę wtorek (30 sierpnia) i środa (31 sierpnia).

Red. Andrzej Stanowski

Ur. 23 lipca 1939 r. - zmarł 23 sierpnia 2022 r.