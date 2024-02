Dwie czerwone kartki i kanonada w Krakowie. Radomiak nie miał żadnych szans

PKO BP Ekstraklasa. Cracovia całkowicie rozbiła osłabionego Radomiaka

Należy jednak podkreślić, że już od 2. minuty Radomiak grał w osłabieniu po tym, jak Leonardo Rocha obejrzał czerwony kartonik. Sędzia ukarał zawodnika po sytuacji, w której naszedł on co prawda wyprostowaną nogą na piłkę, ale przy okazji trafił też w Patryka Sokołowskiego.

Worek z bramkami otworzył się tymczasem w 8. minucie, kiedy to do siatki trafił Jaroszyński. 10 minut później było już 2:0 po golu Kallmana, a jakby "Zielonym" brakowało nieszczęść, to niedługo potem arbiter nie uznał bramki Semedo (spalony), a "samobója" w 32. minucie zaliczył Abramowicz.