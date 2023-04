Dramat kapitana klubu Ekstraklasy. "Sprawdził się czarny scenariusz"

David Jablonsky kontuzji doznał w niedzielnym spotkaniu z Widzewem Łódź i w 68. minucie musiał zmienić go Michał Siplak . Już pierwsze diagnozy mówiły o poważnej kontuzji, a po badaniu zostały one potwierdzone.

Okazało się, że kapitan Cracovii zerwał więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę. - Potwierdził się czarny scenariusz i konieczny będzie zabieg, ale dojdzie do niego po świętach - przyznaje Jacek Zieliński, trener Cracovii.

U szkoleniowca Jablonsky był podstawowym zawodnikiem. W tym sezonie w lidze rozegrał 15 spotkań, a na inaugurację rundy wiosennej zdobył jedyną bramkę. Jego brak jest sporym problemem dla krakowian, ale powodów do zmartwień trener Zieliński ma znacznie więcej .

- Zobaczymy w sobotę w Szczecinie, bo teraz nie będę się odkrywał ze składem. Ale to nie jest tak łatwo powiedzieć: "ty masz być liderem obrony". To trzeba mądrze poustawiać - przyznaje Zieliński.

- Kontuzja Davida mocno krzyżuje nam szyki. Najpierw odchodzi Matej Rodin, teraz facet, który miał być za niego liderem defensywy łapie ciężką kontuzję. Nie ma co gadać, to są "strzały" trudne do naprawienia - dodaje szkoleniowiec.