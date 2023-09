Debiut Glika odłożony. Cracovia musi poczekać, znamy powody

W kolejnych tygodniach obrońca był łączony nawet z klubami Serie C, ale sam zaprzeczał, jakoby miał występować w Casteranie . Czas pokazał, że doświadczony defensor pożegnał się z Włochami i postanowił wrócić do Polski. Glik nie krył, że na tym etapie kariery wysokość kontraktu nie jest dla niego już aż tak istotna. Pierwsze medialne doniesienia łączyły go z Widzewem , ale ostatecznie piłkarz wybrał Cracovię .

Glik pokutuje. To kara za kartkę z Włoch

8 września piłkarz zagrał w sparingowym meczu swojej nowej drużyny z Zagłębiem Sosnowiec. Jak na razie było to jednak jego jedyny występ w barwach "Pasów". Glika nie było w składzie na ligowe spotkanie z Koroną Kielce (bezbramkowy remis), nie będzie go też w drużynie na najbliższe spotkanie z Widzewem (niedziela, 15). Nie chodzi jednak tylko o to, że dołączając do drużyny już w trakcie rozgrywek ma zaległości treningowe - powodem absencji obrońcy i braku jego nazwiska choćby na liście rezerwowych, jest czerwona kartka z Włoch.