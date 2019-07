- W Lidze Europejskiej gramy o jak najwyższe cele - podkreśla trener Michał Probierz. W czwartek jego zespół w pierwszej rundzie eliminacji zmierzy się z DAC Dunajska Streda (godz. 20.30). Transmisja w TVP Sport.

- Dla nas to fajne podsumowanie czasu, odkąd przyszedłem do Cracovii. Nie udało nam się zdobyć medalu w lidze, ale za to zagramy w europejskich pucharach. Chcemy pokazać się z dobrej strony - podkreśla Probierz.

Na przedmeczowej konferencji prasowej nie było wielu dziennikarzy. Sześciu przyjechało z Polski, kilku innych reprezentowało słowackie media. Wszyscy byli jednak ciekawi, jak Probierz ocenia czwartkowego rywala.

- Mają młodych i agresywnych zawodników. Analizowaliśmy ich mecze na żywo, widzieliśmy prawie wszystkie spotkania i wiem, że czeka nas bardzo trudny mecz. Z wszystkich zespołów trafiliśmy najsilniejszy. To pierwsza przeszkoda, która pokaże nam, w którym jesteśmy miejscu - uważa szkoleniowiec Cracovii.

Szkoleniowiec jest zwolennikiem niemieckiej szkoły piłki nożnej. Nie kryje więc, że już wcześniej spotkał się z trenerem DAC - Peterem Hyballą - urodzonym w Bocholt.

- Już wcześniej, w Niemczech, go spotkałem. Jego zespół gra pressingiem... Zresztą czytałem fajny artykuł w "Bildzie", który pokazywał, na co zwraca on uwagę. Przy analizie przeciwnika nie musiałem się więc bardzo wysilać - przyznaje Probierz.

Szkoleniowiec Cracovii podczas konferencji nie wyglądał na zmartwionego. Wręcz przeciwnie - był zadowolony z okresu przygotowawczego, który właśnie zakończył jego zespół.

- Mieliśmy bardzo dobre warunki, ale najważniejsze jest to, że w Polsce mieliśmy miesięczną przerwę. Zawodnicy wrócili wypoczęci, a to zawsze ułatwia przygotowania.. Zrealizowaliśmy wszystko, co chcieliśmy - podkreśla.

- Rok temu przed ligą wszyscy mieli zero punktów, więc mówiliśmy, że gramy o mistrzostwo i różnie się to potem odbiło. Ale w każdym meczu gramy o jak najwyższy cel - zapewnia.

