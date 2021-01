Cracovia. Zespół rozpoczął treningi w nowoczesnym ośrodku

Piłkarze Cracovii odbyli we wtorek pierwszy trening w nowym ośrodku w Rącznej. Tam będą przygotowywać się do drugiej części sezonu ekstraklasy.

"Cracovia Training Center" powstało na blisko dziewięciu hektarach, które bezpłatnie wydzierżawiła klubowi gmina Liszki w leżącej 10 kilometrów od stolicy Małopolski Rącznej. Budowa rozpoczęła się 31 maja 2019 roku, a 31 stycznia 2020 roku uzyskano zgodę na użytkowanie obiektu. Koszt inwestycji wyniósł blisko 50 milionów złotych, z czego 8,5 miliona to dotacja ówczesnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ośrodku znajdują się cztery pełnowymiarowe boiska trawiaste, dwa ze sztuczną nawierzchnią, przy czym jedno mniejsze z halą pneumatyczną. Ponadto powstał mały stadion z trybuną na 500 miejsc i podgrzewaną murawą oraz jeszcze jedno boisko trawiaste, które będzie służyć mieszkańcom Rącznej i miejscowemu klubowi Strażak.

W budynku znajduje się jedenaście szatni, siłownia, pomieszczenia do odnowy biologicznej, hotel z 25 pokojami, restauracja oraz centrum konferencyjne.

"Warunki do treningów mamy teraz na europejskim poziomie i tutaj będziemy się przygotowywać do drugiej części sezonu. Celowo nie chcieliśmy wyjeżdżać na obóz zagraniczny. Ten okres przygotowawczy jest bardzo krótki, a gdyby jakiś zawodnik złapał koronowirusa, to zdecydowanie łatwiej przejść to w kraju, a nie zagranicą, gdzie nie wiadomo jakie mogły nas dotknąć restrykcje dla całego zespołu" - wyjaśnił szkoleniowiec "Pasów" Michał Probierz.

W trakcie przygotowań zespół rozegra pięć sparingów z: Puszczą Niepołomice (13 stycznia), Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (16.1), GKS Katowice (20.1), MSK Żilina (23.1) i Koroną Kielce (31.1).