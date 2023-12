Cracovia zaskoczyła komunikatem, fala komentarzy. "Czas się martwić"

Nieco ponad miesiąc później zapadła przy tym nieunikniona decyzja o tym, kto przejmie obowiązki Filipiaka w klubie - a zrobiła to jego żona , Elżbieta . Jasnym było jednak, że będzie to rozwiązanie tymczasowe - i wygląda na to, że "Pasy" chcą teraz wykonać kolejny ruch w sprawie.

Cracovia szuka nowego prezesa. Kibice wyśmiali ogłoszenie w tej sprawie

Taka formuła poszukiwań najwyraźniej jednak nie przypadła do gustu wielu kibicom, którzy dość otwarcie dali temu wyraz w komentarzach. "Ale że to na poważnie? Jeśli tak, to czas się martwić" - napisał jeden z nich. "To w ten sposób szuka się prezesa zarządu ekstraklasowego klubu?" - dopytywał inny. Nie zabrakło też zagadywania o popularne w wielu firmach... owocowe czwartki czy zwrócenie się do urzędu pracy.