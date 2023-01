PKO Ekstraklasa. Cracovia niedługo przedstawi trzech nowych piłkarzy

Dwóch reprezentantów kraju zasili Cracovię

Majewski przyznał, że chodzi o stopera i dwóch pomocników i choć co prawda nie zdradził konkretnych nazwisk, to na podstawie medialnych doniesień z ostatnich dni można pokusić się o wytypowanie całej trójki. Środkowym obrońcą najprawdopodobniej będzie reprezentant Finlandii Arttu Hoskonen. - Piłkarz przeszedł testy medyczne i ma podpisać 2,5-letni kontrakt z Cracovią - podał na twitterze dziennikarz portalu "Meczyki", Tomasz Włodarczyk. 25-latek zagrał do tej pory w 3 meczach drużyny narodowej, a w Cracovii spotka się z kolegą z kadry, Benjaminem Kallmanem. Hoskonen występował ostatnio w HJK Helsinki.