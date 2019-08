Do niesmacznej sytuacji doszło podczas konferencji prasowej trenera Michała Probierza. Szkoleniowiec pozwolił sobie na bardzo niewybredny żart wobec dziennikarki TVP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Probierz: "Od głaskania to wiadomo co staje". Wideo INTERIA.TV

Zaczęło się niewinnie, bo Probierz został poproszony o ocenę spięcia jego zawodników podczas ostatniego spotkania z ŁKS-em.

Reklama

- Proszę powiedzieć, ile razy - nawet podczas towarzyskiego grania w piłkę - słychać słowa na "ch" czy na "k"? W piłce to jest normalne, bo to są emocje. Od głaskania to wie pan co tylko staje - mówił do pytającego dziennikarza Probierz, po czym przestał go już słuchać, za to zwrócił się do jedynej kobiety w sali.



- Jak pani może nie wiedzieć, co od głaskania staje? - powiedział szkoleniowiec do Anny Kozińskiej, dziennikarki TVP, po czym zaczął się śmiać z własnego żartu.



- Nie ma jeszcze godziny 23 - wtrącił jeden z dziennikarzy, ale na Probierzu nie zrobiło to większego wrażenia.



Chwilę później konferencja zakończyła się i szkoleniowiec opuścił salę.





PJ