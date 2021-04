W meczu 26. kolejki PKO Ekstraklasy Cracovia pokonała Wisłę Płock 1-0. Zwycięską bramkę zdobył Marcos Alvarez, który w 42. minucie wykorzystał rzut karny.

W pierwszej połowie przeważała Wisła. Cracovia ograniczała się do groźnych kontr. To właśnie ataki "Pasów" były konkretniejsze.



W 19. minucie sygnał ostrzegawczy dał Ivan Marquez. Hiszpan strzelał "szczupakiem", po dośrodkowaniu Ivana Fiolicia z rzutu wolnego. Krzysztof Kamiński dobrze się rzucił i instynktownie odbił piłkę.



W 42. minucie bramkarz "Nafciarzy" nie miał już żadnych szans. Z rzutu karnego pokonał go bowiem Marcos Alvarez. Wcześniej Niemiec zagrywał w "szesnastkę" do Rivaldinho, którego faulował Angel Garcia.



Cracovia - Wisła Płock. Kontuzje napastników

Trzeba wspomnieć, że Brazylijczyk już po 17 minutach zastąpił Pellego van Amersfoorta, który zszedł z powodu urazu. Wydawało się, że bez niego Cracovia będzie miała trudności w ofensywie. Stało się inaczej, choć do momentu wywalczenia "jedenastki" rezerwowy napastnik "Pasów" nie był widoczny.

Rivaldinho podzielił los Holendra. W przerwie musiał opuścić boisko, bo doznał urazu. Cracovia nastawiła się na obronę wyniku i to jej wychodziło. W końcówce jednak rywale nie atakowali już tak zaciekle i "Pasy" przejęły inicjatywę.



W szeregi "Nafciarzy" wdarła się nerwowość. Angel Garcia pierwszą żółtą kartkę otrzymał jeszcze na boisku. W 81. minucie został ukarany drugi raz i musiał opuścić ławkę rezerwowych.



Nieuznany gol Cracovii

Podopieczni Michała Probierza mogli wygrać wyżej. W 83. minucie piłka wpadła do bramki Kamińskiego, po strzale głową Mateja Rodina. Chorwat był jednak na spalonym i sędzia gola nie uznał.



Cracovia zdołała jednak dowieść korzystny wynik do ostatniego gwizdka. Dzięki temu zwycięstwu przeskoczyła w tabeli Wisłę Płock i ma tylko punkt mniej od Wisły Kraków. Sobotnie derby zapowiadają się więc bardzo ciekawie.



Cracovia - Wisła Płock 1-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Alvarez (42. karny)

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Thiago. Wisła Płock: Angel Garcia Cabezali, Patryk Tuszyński, Piotr Tomasik.

Czerwona kartka za drugą żółtą - Wisła Płock: Angel Garcia Cabezali (80).

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Mecz bez udziału publiczności.

Cracovia: Lukas Hroszszo - Cornel Rapa, Ivan Marquez, Matej Rodin, Luis Rocha - Ivan Fiolić (77. Jakub Kosecki), Damir Sadiković, Sylwester Lusiusz, Pelle van Amersfoort (17. Rivaldinho, 46. Milan Dimun), Thiago - Marcos Alvarez (77. Sebastian Strózik)

Wisła Płock: Krzysztof Kamiński - Kristian Vallo, Jakub Rzeźniczak, Alan Uryga, Angel Garcia Cabezali (70. Giorgi Merebaszwili) - Dawid Kocyła (70. Piotr Pyrdoł), Duszan Lagator, Mateusz Szwoch, Piotr Tomasik - Patryk Tuszyński, Cillian Sheridan (86. Mateusz Lewandowski)

