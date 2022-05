Cracovia – Wisła Płock. Jedyny taki mecz w Ekstraklasie

To jedyny mecz w tej kolejce Ekstraklasy, który nie ma wielkiej stawki. W pozostałych spotkaniach rozegra się walka o mistrzostwo Polski, europejskie puchary lub utrzymanie. Z kolei przy Kałuży stawką będzie tylko miejsce w tabeli na zakończenie sezonu. Indywidualnie, dla niektórych, to spotkanie ma jednak spory ciężar.

Cracovia. Jewhen Konoplanka zostanie?

Wydawało się, że szans na poprawienie swoich notowań w Cracovii nie będzie miał już Jewhen Konoplanka. 86-krotny reprezentant Ukrainy błysnął w kilka spotkaniach tej rundy, ale Ekstraklasy nie zawojował, a przeszkodziły mu w tym m.in. choroby i kontuzje.

Kolejny uraz przytrafił mu się w ostatnim meczu z Rakowem Częstochowa i wydawało się, że ten sezon ma już z głowy. Tymczasem Ukrainiec być może zagra dziś z Wisłą. - Jewhen uczestniczy w treningach, ale jest oszczędzany. Miejmy nadzieję, że na mecz będzie gotowy - zaznacza trener Jacek Zieliński.

Jeśli Konoplanka zagra, to będzie to jedna z jego dwóch ostatnich szans na pozostanie w Cracovii. W jego kontrakcie jest bowiem zapisana opcja przedłużenia umowy, ale przy Kałuży jeszcze nie zdecydowano, czy z niej skorzystać. - Są jeszcze dwa mecze i muszę z Jewhenem pogadać, jak on to widzi. Nie ukrywam, że chciałbym, by z nami został - mówi Zieliński.

Na razie szkoleniowiec przygotowuje się do dzisiejszego starcia z Wisłą, które ma dla niego dodatkowy smaczek - od ponad dwóch miesięcy drużynę z Płocka prowadzi Pavol Stano, który karierę trenerską zaczynał jako jego asystent w Temalice Bruk-Bet Nieciecza. Następnie Słowak prowadził MSK Żylina, a dziś jest w Wiśle.

- Cieszę się, że dostał szansę w Ekstraklasie. To dobry trener i mądry chłopak. Chce się uczyć, rozumie futbol, jego zespół stara się grać w piłkę. Fajnie, że się spotkamy - przyznaje Zieliński.

Cracovia - Wisła Płock. Dziś akcja Teddy Bear Toss

Z okazji meczu Cracovia - Wisła Płock gospodarze organizują akcję Teddy Bear Toss. O co w niej chodzi?

"Zachęcamy osoby, które przyjdą na stadion, aby zabrały ze sobą pluszowe misie zapakowane szczelnie w foliowe worki. W przypadku zdobycia bramki przez nasz zespół, pluszaki zostaną wrzucone na murawę. Jeśli zaś "Pasy" nie strzelą żadnego gola, akcja odbędzie się tuż po końcowym gwizdku sędziego" - informuje klub.

Zebrane podczas akcji misie powędrują do małych pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu.

Cracovia - Wisła Płock. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Cracovia - Wisła Płock dziś o godz. 18. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ