"Panowie, przed wami ważny mecz. Wszyscy wam kibicujemy. Derby dla Cracovii!" - zaczyna nagranie Andrea Hanca, żona kapitana Cracovii.

Później zawodników do boju zagrzewają członkowie ich rodzin, a także Rivaldo, ojciec napastnika "Pasów". - Dobrego meczu. Cracovia Pany! - mówi słynny Brazylijczyk.

Następnie do gry wchodzą kibice. "Na pewno wygramy, Cracovia pany!", "Jesteśmy z wami całym sercem. Panowie, trzymajcie się!", "Przed nami najważniejszy mecz rundy. Mimo że nie będzie nas z wami na stadionie, to pamiętajcie, że jesteśmy z wami. Derby to derby, do boju!" - mówią kolejne osoby.

Właśnie w taki sposób Cracovia chce wesprzeć piłkarzy, którzy z powodu pandemii nie będą mogli liczyć na doping na stadionie. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy film obejrzeli na przedmeczowej odprawie.

- Dziękujemy kibicom, którzy wysłali filmiki. Wiemy, że ten mecz jest dla nich wszystkich bardzo istotny. Możemy tylko im podziękować za taką inicjatywę - mówi trener Michał Probierz.



Całe nagranie możecie obejrzeć poniżej. Zostanie ono również wyemitowane przed meczem na telebimach.

Mecz Cracovia - Wisła Kraków w piątek o godz. 20.30. Relacja w Interii.

