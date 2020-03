Cracovia jak nikt inny w naszej lidze potrafi wyjść na prowadzenie i utrzymać je do końca. Z kolei Wisła ma wielki problem, gdy przegrywa. Już dzisiaj derby Krakowa.

Najważniejszy będzie pierwszy gol. Jeśli Cracovia go zdobywa w tym sezonie, to praktycznie zawsze zwycięża. Tak było w 12 z 13 przypadków, czyli w 92 procentach. To najlepszy wynik w PKO Ekstraklasie.

Jedyny raz, kiedy w lidze nie udało się "Pasom" wygrać po objęciu prowadzenia, to mecz w Białymstoku. Tam jako pierwszy trafił Rafael Lopes, ale ostatecznie to Jagiellonia triumfowała 3-2.

Wisła też potrafi utrzymywać prowadzenie, ale nie w takim stopniu jak derbowy rywal. "Biała Gwiazda" w tym sezonie już 12 razy jako pierwsza strzelała gola, ale odniosła tylko osiem zwycięstw. Daje to 66-procentową skuteczność.

Natomiast gdy Cracovia pierwsza traci gola, to w PKO Ekstraklasie raz potrafiła zwyciężyć. Stało się to niedawno, w 22. kolejce, przeciwko Lechowi Poznań (2-1). W siedmiu innych przypadkach poniosła jednak porażki.

Z kolei Wiśle w obecnych rozgrywkach nigdy nie udało się wywalczyć trzech punktów, gdy pierwsza przegrywała, a w 11 takich przypadkach schodziła z boiska pokonana.

Derby Krakowa w ramach 25. kolejki PKO Ekstraklasy we wtorek o godzinie 20.30.

