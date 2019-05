Bez Airama Cabrery i Javiego Hernandeza przystąpi Cracovia do niedzielnego meczu 34. kolejki piłkarskiej ekstraklasy z Lechią Gdańsk. Obydwaj Hiszpanie będą pauzować za żółte kartki.

O tym, ile Cabrera i Hernandez znaczą dla "Pasów" najlepiej pokazują statystyki. Ten pierwszy, z dorobkiem 14 bramek, jest najlepszym strzelcem zespołu, a drugi do ośmiu trafień dołożył cztery asysty. Bez nich ofensywna siła Cracovii będzie znacznie mniejsza, ale trener Michał Probierz zapewnia, że ma kim zastąpić Hiszpanów.

- Wiadomo było, że w którymś momencie będą musieli pauzować, to była kwestia czasu. Dobrze, że nie trafiło się, że jednocześnie wypadło pięciu zawodników, bo było przez pewien czas takie zagrożenie. Dlatego w spokoju pracujemy i przygotowujemy się do tego meczu - powiedział Probierz.

Wszystko na to wskazuje, że na środku ataku ustawiony zostanie Filip Piszczek. 23-letni napastnik, który latem przeniósł się do Cracovii z Sandecji Nowy Sącz miał początkowo problemy z adaptacją w nowym zespole. Probierz jednak w niego wierzył i wiosną Piszczek zaczął grać na miarę oczekiwań. W swoim dorobku ma już sześć bramek, a mógłby mieć więcej gdyby nie problemy zdrowotne. W spotkaniu z Legią, po starciu z rywalem, złamał nos i musiał przejść zabieg operacyjny. W ostatnim meczu z Piastem Gliwice pojawił się na boisku na końcowe 10 minut w specjalnie przygotowanej masce.

- Filip jest gotowy, takie urazy się zdarzają. Byli piłkarze, którzy grali w maskach i strzelali gole. Mam nadzieję, że Piszczek będzie takim naszym "Zorro" - żartował Probierz.

Oprócz Hiszpanów oraz kontuzjowanych od dłuższego czasu Marcina Budzińskiego i Viniciusa do dyspozycji trenera są wszyscy pozostali zawodnicy.

Probierz po sezonie zasadniczym deklarował, że jego drużyna będzie walczyć o miejsce premiowane startem w kwalifikacjach Ligi Europejskiej. Runda finałowa nie układa się jednak po myśli Cracovii, która przegrała trzy kolejne mecze z Legią, Jagiellonią i Piastem.

- To, na co pracowaliśmy przez siedem miesięcy, walcząc o awans do górnej ósemki, straciliśmy w siedem dni. Chodzi tu o pewność siebie zawodników - zauważył Probierz po ostatniej porażce w Gliwicach.

Dla losów krakowskiego zespołu kluczowe znacznie miał czwartkowy finał Pucharu Polski. Wygrana Lechii sprawiła, że czwarta drużyna zagra w europejskich pucharach, a "Pasy" tracą do zajmującej tę lokatę Jagiellonii tylko trzy punkty. Wszystko jest więc jeszcze możliwe.

- Każdy z zespołów poczuł teraz swoją szansę, więc końcówka sezonu zapowiada się bardzo ciekawie - nie ma wątpliwości Probierz.

Cracovia ma dobre wspomnienia z ostatniej konfrontacji z Lechią. Drużyny te zmierzyły się na stadionie przy ul. Kałuży 14 kwietnia. Ekipa Probierza w efektownym stylu wygrała wówczas 4-2, a według obserwatorów był to jej najlepszy mecz w sezonie.

Lechia jednak przyjedzie do Krakowa podbudowana zdobyciem Pucharu Polski. Poza tym wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Polski i nie może pozwolić sobie na stratę punktów. Zapowiada się więc ciekawy mecz, który rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18.



