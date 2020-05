​Cracovia umożliwi kibicom, którzy zakupili karnety, możliwość wsparcia piłkarzy podczas spotkań PKO BP Ekstraklasy poprzez bezpłatną emisję haseł na bandach LED i telebimach. "Pasy" pierwszy mecz po wznowieniu sezonu zagrają u siebie 31 maja z Jagiellonią Białystok.

Na razie zmagania piłkarzy toczyć się będą przy pustych trybunach ze względu na pandemię koronawirusa. Dlatego przed każdym spotkaniem Ekstraklasy oraz Pucharu Polski rozgrywanym na stadionie przy ul. Józefa Kałuży klub zbierać będzie wspierające hasła oraz zdjęcia od posiadaczy karnetów. Treści przesyłać należy drogą mailową na adres marketing@cracovia.pl.

Będą one przyjmowane do piątku poprzedzającego mecz na stadionie w Krakowie. W wypadku rozgrywania spotkania w tygodniu, terminem będzie dzień bezpośrednio przed meczem. Jeśli liczba nadesłanych haseł przekroczy czas przeznaczony na ich emisję, pojawią się one na bandach podczas kolejnego spotkania.

Posiadacze abonamentów mają opcjonalny wybór nośników - może to być sama treść na bandy LED, samo zdjęcie na telebimy lub obydwa naraz. Możliwość skorzystania z tej opcji jest jednorazowa, a tekst nie może przekroczyć 50 znaków.

Krakowski klub zapewnił, że posiadaczom karnetów przedstawi preferencyjną ofertę zakupu całosezonowych wejściówek na następny sezon. Otrzymają oni też vouchery, gwarantujące 50 zł upustu przy zakupach za minimum 100 zł w oficjalnym sklepie Cracovii.

Każdy karnetowicz może również zgłosić się po odbiór kodu dostępu do usług Canal+ w ramach akcji "Ty wspierasz, my dziękujemy". Jego zastosowanie po pierwszym, bezpłatnym miesiącu korzystania umożliwi śledzenie spotkań ekstraklasy za darmo do końca sezonu.