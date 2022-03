Z powodu kompromitującego zachowania chuliganów Cracovii, sędzia meczu z Pogonią Szczecin musiał przerwać mecz na kilka minut. Kibole doprowadzili do pozaplanowej kilkunastominutowej przerwy - między innymi niszcząc fragment ogrodzenia i rzucając petardy hukowe. Arbiter Jarosław Przybył nie mógł pozwolić, by w tych warunkach kontynuowane było spotkanie. Do akcji wkroczył nawet trener Jacek Zieliński.

"Za zachowanie kibiców podczas meczu 25. kolejki Ekstraklasy Cracovia - Pogoń Szczecin, na klub Cracovia nałożono karę zakazu wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców do końca sezonu (5 najbliższych meczów) oraz na najbliższy mecz z Pogonią w Szczecinie. Na klub nałożono także karę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych" - brzmi komunikat Ekstraklasy S.A.