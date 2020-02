Trener Michał Probierz kontynuuje wątek poruszony podczas swojego wystąpienia na konferencji prasowej. Tym razem, na antenie Canal+, skrytykował stację za ... zbyt częste pokazywanie nieudanych zagrań piłkarzy.

Cracovia w niedzielę pokonała Lecha Poznań 2-1 i zrównała się punktami z Legią Warszawa. Po spotkaniu gościem programu "Liga + Extra" był trener "Pasów" Michał Probierz.

Szkoleniowiec na ostatniej konferencji prasowej pokazał na laptopie kompilację nieudanych zagrań najlepszych piłkarzy świata. Przekonywał, że wpadki zdarzają się każdemu, a kiksy piłkarzy Ekstraklasy są nadmiernie nagłaśniane.



Tym razem na antenie Canal + skrytykował stację za cotygodniowe emitowanie kompilacji piłkarskich wpadek.

- Przykro mi jest, ze w taki sposób to odbieramy, zawsze negatywnie patrzymy na naszą piłkę. Sam jestem często krytyczny, ale takie naśmiewanie się z piłkarzy, którzy się starają i źle uderzą, to nie o to chodzi - przekonywał Probierz.



- Dziwię się, że państwa stacja, która pokazuje to, sama naśmiewa się, w poniedziałek puszczając kiksy. Skoro wy to pokazujecie, to dziwne, że akurat negatywnie. Na pewno nie zachęcamy w ten sposób, by ktoś wydał 10 złotych na bilet - mówił trener i jednocześnie wiceprezes Cracovii.

Natychmiast odpowiedział mu prowadzący program "Liga + Extra" Krzysztof Marciniak.



- To wybiórczo pan potraktował, bo tam gdzie są te kiksy, to najpierw pokazujemy piękne akcje - zripostował Marciniak.

Probierz odmówił też odpowiedzi na pytania o powracającą aferę korupcyjną sprzed lat, a także potencjalną karę dla Davida Jablonskiego, którego czeski sąd skazał za ustawianie meczów w ojczyźnie piłkarza. W obu przypadkach trener Cracovii odesłał dziennikarzy do rzecznika prasowego.



Probierzowi odpowiedział na Twitterze komentator wezwanej do tablicy stacji Rafał Wolski:



"Jedna prośba do @MKSCracoviaSSA Nie wnikamy w pracę klubu. Było by miło, gdyby nikt nie próbował wpływać na treść naszych programów. Jesteśmy od tego, żeby mówić, jak jest. Nie wybierać tylko tego, co "piękne". Nie mówiąc już, będąc eleganckim i dyskretnym, o pewnych sprawach..." - napisał.





