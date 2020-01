Jak poinformowała oficjalna strona Sandecji Nowy Sącz, ofensywny pomocnik Thiago dołączył do zespołu Cracovii. Transfer 22-latka miał charakter gotówkowy.

Thiago to 22-letni ofensywny pomocnik, który w tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach, podczas których zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Brazylijski zawodnik trafił do zespołu z Nowego Sącza przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Wcześniej był wolnym zawodnikiem. Brazylijczyk jest wychowankiem zespołu RB Brasil.





Zawodnik przedstawił się polskim kibicom fenomenalnym trafieniem w meczu z Chojniczanką Chojnice. Thiago świetnie złamał akcję do środka i oddał techniczny strzał, po którym piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Mecz zakończył się wynikiem 4-4. Cracovia niedawno rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. Już jutro podopieczni Michała Probierza wyjadą na obóz do Turcji. W pierwszym przedsezonowym meczu towarzyskim, "Pasy" przegrały z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-3.



PA