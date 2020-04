Żona "wkręca" kibiców i projektuje stroje piłkarzom Cracovii, a Janusz Gol zabawia córkę... treningiem. Wygląda na to, że w czasie pandemii rodzina kapitana "Pasów" na nudę nie narzeka.

Atak koronawirusa to ciężki czas dla wszystkich. Wychodzenie na zewnątrz nie jest wskazane, więc ludzie w domach zabijają czas jak mogą. Jedni czytają książki, inni oglądają seriale, a jeszcze inni codziennie mają przeprowadzać treningi.

Janusz Gol, uznany przez tygodnik "Piłka Nożna" najlepszym zawodnikiem Ekstraklasy ubiegłego roku, swoje zadanie wykonuje w towarzystwie... misiów, wózka dla lalek i kilkuletniej córki.

Janusz Gol w treningach nie ma jednak co liczyć na wsparcie małżonki. - Moje jedyne ćwiczenie, to jedzenie - przyznaje Dorota Gol.

Żona kapitana "Pasów" ma jednak inne pasje, a mianowicie modę i lifefestyle. Na co dzień jest także blogerką, a teraz stawiła czoła niecodziennemu wyzwaniu.

- Jest mi niezmiernie miło poinformować o współpracy jaką podjęłam z Cracovią. Mam nadzieję, że projekt przypadnie Państwu do gustu - napisała na Twitterze.

A oto efekt pracy pani Doroty:

Projekt części kibiców przypadł do gustu, choć niektórzy nie byli zachwyceni umieszczoną na koszulce zebrą. - Kojarzy się za bardzo z Juventusem Turyn. To ich maskotka - napisał jeden z fanów, a inni dopytywali, czy zestaw trafi do otwartej sprzedaży.

Dziś już wiemy, że ani w sklepie klubowym, ani przez internet nie będzie można go nabyć. Powód? Projekt był tylko prima-aprilisowym żartem.

