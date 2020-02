Sylwester Lusiusz podpisał nową umowę z Cracovią. 20-letni pomocnik związał się z "Pasami" kontraktem do 30 czerwca 2024 roku.

Lusiusz to w tym sezonie ważna postać "Pasów", bowiem to właśnie na niego najczęściej stawia trener Michał Probierz, gdy wybiera młodzieżowca do wyjściowego składu. W ostatnim czasie wraz z nim występuje Kamil Pestka.

20-letni pomocnik rozegrał już w tym sezonie 18 spotkań ligowych (15 od pierwszej minuty) i dwa mecze Pucharu Polski. Obejrzał w tym czasie trzy żółte kartki.

Nowa umowa Lusiusza będzie obowiązywała do 30 czerwca 2024 roku.



Pomocnik trafił do Cracovii w 2015 roku. Wcześniej reprezentował juniorskie drużyny Karpaty Krosno.

