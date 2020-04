Organizowana od kilkunastu lat uroczystość święcenia pokarmów na wielkanocne śniadanie na stadionie Cracovii cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku - ze względu na pandemię koronawirusa - odbędzie się w wersji internetowej.

Krakowski klub chce w ten sposób zadbać o ciągłość zwyczajów i tradycji.



"Zapraszamy wszystkich w samo południe Wielkiej Soboty do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej. Choć w obecnej sytuacji nie możemy się spotkać jak zawsze, nie zapominamy o istocie świąt Wielkiej Nocy. Mimo trwających ograniczeń, w ten wyjątkowy czas bądźmy wszyscy razem. Odpowiedzialnie pozostańmy w domach, lecz połączmy się w to tradycyjne, wielkosobotnie południe" - napisano na oficjalnym serwisie internetowym "Pasów".



Ceremonię święcenia pokarmów przeprowadzi proboszcz Bazyliki Mariackiej ksiądz infułat dr Dariusz Raś, kapelan Cracovii.



- Połączymy się także z prezesem klubu profesorem Januszem Filipiakiem, który przebywa w Szwajcarii. Złoży on życzenia świąteczne sympatykom naszego klubu - powiedział rzecznik Cracovii Przemysław Staniek.