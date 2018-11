- Jeśli chcemy się liczyć w lidze, to takie wpadki muszą się zdarzać jak najrzadziej. Mamy sytuacje, ale jest problem z wykończeniem. Jak to się poprawi, to w końcu możemy "wystrzelić" - mówi Janusz Gol, pomocnik Cracovii po remisie ze Śląskiem Wrocław.

Piotr Jawor, Interia: W pierwszej połowie zagraliście bardzo słabo, w drugiej było tylko trochę lepiej.



Janusz Gol, pomocnik Cracovii: Do przerwy Śląsk był od nas duży lepszy. Czekał na nasze błędy i wyprowadzał groźne kontry. Do tego zdobyli bramkę, więc w drugiej części musieliśmy mocniej zaatakować. Musimy uszanować ten punkt, ale remis w domu trochę boli, bo mieliśmy wygrać. Na początku w naszej grze było trochę chaosu, ale później spróbowaliśmy to ułożyć i po przerwie mecz wyglądał już trochę inaczej.



Trener Michał Probierz mówi, że waszą pewnością siebie zachwiała porażka w Gdańsku w poprzedniej kolejce.

- Nie powinna, przynajmniej tak mi się wydaje... Nie wiem, musimy na spokojnie obejrzeć mecz ze Śląskiem i wtedy będziemy mądrzejsi. Jeśli chcemy się liczyć w lidze, to takie wpadki muszą się zdarzać jak najrzadziej.

Wierzycie jeszcze, że możecie załapać się do grupy mistrzowskiej?

- Tak, zostało 14 spotkań, więc jeszcze wiele punktów do zdobycia.

Pan w tygodniu nie mógł trenować z powodu urazu.

- No tak, trochę wpłynęło to na moją postawę. Musiałem grać rozsądniej, skupić się bardziej na zadaniach defensywnych.

Tymczasem Cracovia strzela bardzo mało bramek. W 16 spotkaniach zdobyliście rapem 12 goli, najmniej w lidze.

- Skuteczność to nasz duży problem i musimy nad nią mocno pracować. Mamy sytuacje, ale jest kłopot z wykończeniem. Jak to się poprawi, to w końcu możemy "wystrzelić".

Duży wpływ ma na to brak Airama Cabrery.

- To dobry napastnik, dużo nam daje. Nasz sztab medyczny próbuje postawić go na nogi, żeby wreszcie mógł nam pomóc. Zastępuje go Javi Hernandez, ale zadanie ma utrudnione, bo to nie jest jego pozycja. Choć stara się i daje z siebie jak najwięcej.

Ze Śląskiem w Ekstraklasie zadebiutował Vinicius Ferreira. Jak oceni Pan jego występ?

- Często był faulowany. Zaprezentował się nie najgorzej, ale przed nim jeszcze sporo pracy i na pewno trener też to widzi. Rola szkoleniowca jest taka, by wpuszczać młodych graczy. A jak się rozwinie Vinicius, to zależy już tylko od niego.

Rozmawiał i notował Piotr Jawor