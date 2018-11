Niko Datković uratował Cracovii remis ze Śląskiem Wrocław, ale po meczu powiedział wiele gorzkich słów o postawie swojego zespołu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gol po meczu Cracovia - Śląsk Wrocław. Wideo INTERIA.TV

Spotkanie zakończyło się remisem 1-1 a piłkarze obu drużyn nie ukrywali niedosytu z podziału punktów.

Reklama

- Cieszę się, że udało mi się strzelić pierwszego gola dla Cracovii. Najważniejsze jest jednak to, że ostatecznie udało się zremisować a dla mnie nie ma znaczenia kto strzelił - powiedział obrońca "Pasów" Niko Datković. - Musimy jeszcze w swojej grze wiele poprawić. Remis jest dla nas dobrym rezultatem, ponieważ Śląsk jest silnym i bardzo doświadczonym zespołem. Ciężko się gra przeciwko takiej drużynie, a w pierwszej połowie byliśmy bardzo niezorganizowani - kręcił głową.

Datković widzi jeszcze sporo mankamentów w postawie krakowian.



- Traciliśmy dużo przestrzeni na boisku, co rywale potrafili wykorzystać. W pierwszej połowie traciliśmy mnóstwo piłek w środku pola. Myślę, że zmiana pogody trochę wpłynęła na moją postawę bo zwykle nie jestem zmęczony po dwudziestu minutach. Ale trzeba się do tego przyzwyczaić i wyciągnąć wnioski z błędów popełnionych w pierwszej połowie. W drugiej połowie graliśmy znacznie lepiej - pocieszał się Niko.



Teraz Cracovię czeka spotkanie u siebie z Lechem Poznań, w którym zadebiutuje nowy trener Adam Nawałka.



- Zobaczymy, co przyniesie spotkanie z Lechem. Przeważnie nowy trener w drużynie, daje pewien impuls i musimy się do tego meczu dobrze przygotować. To jeden z najlepszych klubów w Polsce, ale jesteśmy pewni siebie i myślę, że zaprezentujemy się z dobrej strony - uważa Datković.

Chwalił też współpracę na środku defensywy z Ołeksijem Dytjatjewem.

- Nie jesteśmy takim samym typem zawodników, ale wiele rozmawiamy na boisku i rozumiemy siebie nawzajem, dzięki czemu ta współpraca wygląda bardzo dobrze - twierdzi Datković.

Zdjęcie Niko Datković / INTERIA.PL