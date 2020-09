Kapitan Cracovii Sergiu Hanca przedłużył kontrakt z klubem. Nowa umowa wiąże go z "Pasami" do końca sezonu 2024/25.

Hanca występuje w Cracovii od 12 stycznia 2019 roku. Rumun został pozyskany z Dinama Bukareszt.



Do tej pory w pasiastej koszulce wystąpił 63 razy. Strzelił 12 goli i zanotował taką samą liczbę asyst.



W poprzednim sezonie był ważną postacią zespołu, który zdobył Puchar Polski. W obecnych rozgrywkach zagrał 4 razy w PKO Ekstraklasie. Zdobył bramkę i zaliczył asystę.

Jego kontrakt obowiązywał do końca czerwca 2022 roku. Piłkarz i klub doszli do porozumienia w sprawie nowej umowy. Obie strony zdecydowały się przedłużyć współpracę o trzy lata, do 2025 roku.

