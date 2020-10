W czwartek reprezentacja Rumunii, z Sergiu Hancą w składzie, zagra z Islandią o awans na mistrzostwa Europy. Jeżeli Rumuni wygrają, a następnie pokonają zwycięzcę dwumeczu Bułgaria - Węgry, kapitan Cracovii będzie miał okazję wystąpić na Euro 2021. Według ustaleń Interii, może być wtedy posiadaczem polskiego paszportu, o który zamierza się starać.

W czwartek w Reykjaviku reprezentacja Islandii zmierzy się w meczu barażowym o grę na Euro 2021 z Rumunią. W zespole gości powinniśmy zobaczyć gwiazdę Cracovii Sergiu Hancę, który po raz kolejny otrzymał powołanie od selekcjonera Mirela Radoiego. Jeżeli Rumuni zwyciężą, a następnie pokonają zwycięzcę dwumeczu Bułgaria - Węgry, kibiców Cracovii może niedługo czekać kolejna miła wiadomość. Według informacji Interii, Hanca na mistrzostwa Europy może wybrać się z... polskim paszportem w kieszeni.

Jak ustaliliśmy, zawodnik podjął decyzję o staraniu się o taki dokument. Ma to być kontynuacja jego wiązania się z Krakowem oraz Polską. Pierwszy krok uczynił pod koniec września, gdy ponad rok przed końcem umowy, zdecydował się podpisać nową. Jak poinformowano, porozumienie obowiązuje aż do czerwca 2025 roku, a więc gdyby zostało wypełnione, Hanca przy Kałuży może nawet zakończyć karierę. Przeciwko takiemu obrotowi nie będą protestować kibice, bo Rumun to nie tylko kluczowy zawodnik "Pasów" (w 65 spotkaniach zanotował 15 bramek oraz 14 asyst), ale także kapitan drużyny.

Obywatelstwo 2021

Co ciekawe, Hanca o swoich planach poinformował niedawno... prezydenta Andrzeja Dudę, któremu przysługuje zresztą prerogatywa nadania obywatelstwa obcokrajowcowi. Jak usłyszeliśmy od osoby związanej z krakowskim klubem, miało to miejsce przy okazji wizyty Rumuna (a także m.in. trenera Michała Probierza i właściciela Cracovii, prof. Janusza Filipiaka) w Pałacu Prezydenckim, który klubowa delegacja odwiedziła 29 września, po zdobyciu Pucharu Polski.

Plan zakłada złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa w przyszłym roku. Wcześniej skrzydłowy chce opanować w odpowiednim stopniu język polski. - Nie spieszę się, choć po przerwie reprezentacyjnej zajmę się tematem. Muszę znaleźć dobrą nauczycielkę, na naukę będę potrzebował kilku miesięcy. Wszystko więc wydarzy się najwcześniej w 2021 roku - potwierdza nasze informacje kapitan Cracovii.



Zdjęcie Sergiu Hanca / Jan Graczyński / East News

Jak Olisadebe i Roger?

Hanca występuje w Cracovii od stycznia 2019 roku, a więc w styczniu 2021 roku miną dwa lata odkąd zamieszkał w Polsce. Według przepisów, wniosek o uznanie za obywatela polskiego może złożyć cudzoziemiec zamieszkujący na terenie naszego kraju przez co najmniej trzy lata. Hanca może jednak złożyć także wniosek bezpośrednio do prezydenta RP, który nie jest ograniczony w swoich konstytucyjnych kompetencjach żadnymi warunkami i może nadać obywatelstwo każdemu cudzoziemcowi.

W taki sposób w przeszłości paszporty otrzymali inni piłkarze: Nigeryjczyk Emmanuel Olisadebe (od prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego) oraz Roger Guerreiro (od prezydenta Lecha Kaczyńskiego). A biorąc pod uwagę fakt, że Hanca poznał się już z prezydentem Dudą, taka opcja jest bardzo prawdopodobna.

Przyznanie Hance paszportu nie będzie jednak oznaczać, że skrzydłowy będzie mógł wystąpić w innej biało-czerwonej koszulce niż klubowej. 28-latek jest reprezentantem Rumunii. W tamtejszej kadrze zadebiutował w czerwcu 2017 roku, a zagrał wtedy przeciwko... Polakom. Niedawno Hanca został powołany na mecz eliminacji Euro 2021 z Islandią oraz spotkania Ligi Narodów z Norwegią i Austrią.