Cracovia. Ruben Lopez Huesca wypożyczony do Sandecji Nowy Sącz

Napastnik Cracovii Ruben Lopez Huesca został wypożyczony z Cracovii do Sandecji Nowy Sącz. Hiszpan będzie występował w zespole z zaplecza PKO Ekstraklasy do końca sezonu.

Popularny Rubio to brat Carlitosa. Nie zrobił jednak tak spektakularnej kariery w Polsce, jak były piłkarz Wisły Kraków i Legii Warszawa.



Rubio od lipca 2019 roku jest piłkarzem Cracovii. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Sosnowiec. W I lidze rozegrał 9 meczów i zdobył dwie bramki.



Teraz wróci na drugi poziom rozgrywkowy. Do końca sezonu będzie bowiem wypożyczony do Sandecji Nowy Sącz.



Zespół z Małopolski fatalnie zaczął pierwszoligowy sezon. Przegrał wszystkie dotychczasowe mecze i zamyka tabelę. Nic więc dziwnego, że szuka wzmocnień.



