- Milan zagrał, mimo bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Składam mu wyrazy współczucia i dziękuję, że nam pomógł - mówił po meczu Michał Probierz, trener Cracovii.

- Nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze minuty. Myślę, że w głowie zawodników siedzi to, że jesteśmy w dole tabeli przez minusowe punkty i czasami brakuje tego, żeby podjęli ryzyko. Czasem za szybko graliśmy do przodu. Za to po stracie drugiej bramki zaczęliśmy grać jedno z naszych najlepszych spotkań - ocenia Probierz.

Cracovia remis wyrwała w siódmej minucie doliczonego czasu gry, ale mimo to szkoleniowiec nie był zadowolony z takiego wyniku. - Chcieliśmy wygrać. Mieliśmy dużo sytuacji, oddaliśmy 19 strzałów, w tym 11 celnych. Po przerwie zabrakło nam skuteczności i ostatniego podania, ale muszę pochwalić drużynę za to, że walczyła do końca - zaznacza Probierz.



Szkoleniowiec remis zadedykował Milanowi Dimunowi.

- Zagrał, mimo bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Składam mu wyrazy współczucia i dziękuję, że nam pomógł, a nie wrócił na Słowację - zaznacza Probierz.



Z kolei spotkanie z trybun obejrzał Mateusz Wdowiak, który nie może porozumieć się w sprawie przedłużenia umowy. Zapytaliśmy więc szkoleniowca, jak długo ta sytuacja może jeszcze potrwać. - Wszystkie strony muszą być zadowolone, ale tak nie jest - zaznacza Probierz.



- Chciałem też zdementować, że ja mu powiedziałem, że to kara tylko i wyłącznie za to, że nie podpisał kontraktu. Powiedziałem tylko, że wszystkie strony muszą być zadowolone, a my w tej sytuacji nie jesteśmy - dodaje.



W trakcie meczu z Rakowem trener Probierz i zawodnicy mieli sporo pretensji do sędziego Piotra Lasyka, choć po meczu szkoleniowiec przyznał, że był zadowolony z jego pracy. - To bardo dobry sędzia, ale zawsze jak się przegrywa, to może szuka się problemów tam, gdzie nie trzeba. Mogę przeprosić sędziego, że czasem człowiek za nerwowo reagował - zaznacza Probierz.

PJ

