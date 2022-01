Trener Jacek Zieliński wystawił dwa różne składy na obydwie połowy. Zagrał m.in. stoper David Jablonsky, który powrócił do drużyny po półtorarocznej dyskwalifikacji za ustawianie meczów.

Ekstraklasa. Cracovia po rundzie jesiennej na dziewiątym miejscu w tabeli

Cracovia, która zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 26 punktów, nie sprowadziła do tej pory żadnego nowego piłkarza. Z krakowskim klubem najprawdopodobniej rozstanie się Marcos Alvarez. Dla niemieckiego napastnika zabrakło miejsca w kadrze na obóz do Turcji i trenuje on z zespołem rezerw.

Reklama

"Pasy" w Belek będą przebywać do 29 stycznia i rozegrają jeszcze trzy sparingi. 22 stycznia zmierzą się z ukraińską Desną Czernichów, cztery dni później z macedońskim Rabotnickim Skopje, a 28 stycznia z Dynamem Czeskie Budziejowice.

Po 19 kolejkach Cracovia zajmuje dziewiąte miejsce w ekstraklasie. W pierwszym ligowym meczu 2022 roku 6 lutego zmierzy się na swoim stadionie z liderem - Lechem Poznań.



Wynik sparingu i strzelcy bramek

Cracovia 1-2 Rapid Wiedeń



Bramki: 0-1 Koya Kitagawa (29'), 1-1 Pelle van Amersfoort (47' - karny), 1-2 Moritz Oswald (84').

gw/ cegl/ (PAP)