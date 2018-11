Cracovia. Problemy z napastnikami przed spotkaniem z Lechem

Kłopoty Cracovii z linią ataku nie znikają. Drużyna ma spory problem ze skutecznością i tworzeniem sobie dogodnych sytuacji. "Pasom" w tym sezonie udało się znaleźć drogę do bramki rywali zaledwie 12 razy. Jest to najgorszy wynik w całej lidze.

Latem sprowadzono z Sandecji Nowy Sącz Filipa Piszczka. Został ściągnięty z nadzieją, że będzie w stanie zastąpić Krzysztofa Piątka, po jego transferze do Genoi. Jednakże wychowanek Lubani Tylmanowa nie był w stanie udźwignąć presji, jaka na nim ciążyła.

Transfer okazał się zupełnym niewypałem, ponieważ Piszczek trafił do siatki zaledwie raz i to w starciu z II-ligowym ROW-em Rybnik w ramach Pucharu Polski. Zawodnik w lidze wciąż pozostaje bez gola dla Cracovii. Michał Probierz, nie przestaje w niego wierzyć, mimo braku skuteczności. Trener powtarza, że młodego napastnika trzeba zbudować.

- Z nim jest taka sytuacja, że ściągając go do Cracovii wiedzieliśmy o konieczności operacji. Przez to stracił część okresu przygotowawczego, więc trzeba było go rzucić na głęboką wodę i to ja jestem za to odpowiedzialny. Powtarzam mu ciągle, że powinien być bardziej spokojny pod bramką. Taką okazję, jaką miał ze Śląskiem Wrocław, na pewno by wykorzystał w barwach Sandecji - mówi Probierz.

Ze względu na słabą dyspozycję napastników Cracovii, swoją szansę na tej pozycji miałby dostać Sebastian Strózik. Dziewiętnastolatek nie wywalczył sobie jeszcze stałego miejsca w składzie, a jego nominalna pozycja wciąż pozostaje nieokreślona. Opiekun "Pasów", wykorzystuje jego potencjał zarówno na skrzydle, jak i w ataku. W kontekście zbliżającego się spotkania z Lechem Poznań, walka o miejsce w ataku Cracovii rozegra się pomiędzy nim, wspomnianym Piszczkiem, a Airamem Cabrerą. Hiszpan został ściągnięty w ostatniej chwili letniego okienka transferowego. Cabrera wrócił do Polski, gdy po stosunkowo krótkim epizodzie w Kielcach odszedł jako wolny zawodnik do Anorthosisu Famagusta, a następnie hiszpańskiego Extremadura UD. W ostatnim spotkaniu trener Probierz nie mógł skorzystać z zawodnika, ze względu na kontuzję. Teraz jednak wrócił do składu.

- Dziś trenują wszyscy. Oprócz Olivy, cały skład pracuje na pełnych obciążeniach - mówił na przedmeczowej konferencji Probierz.

Spotkanie z Lechem Poznań zdecydowanie nie będzie należeć do najłatwiejszych dla napastników Cracovii. Adam Nawałka jest znany z tego, że gra obronna jego zespołów stoi na wysokim poziomie. Dobór personaliów w linii ataku, może okazać się kluczowy do zdobycia trzech punktów.



