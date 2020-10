- Zaproponowaliśmy Mateuszowi Wdowiakowi bardzo dobre warunki finansowe - mówił po przegranym 1-3 meczu ze Śląskiem Wrocław trener Cracovii Michał Probierz. W kadrze "Pasów" wciąż zabrakło Mateusza Wdowiaka, który nie przedłużył kontraktu z klubem.

- To temat złożony. Zawodnik jest zadowolony z pieniędzy i byliśmy bliscy porozumienia - wyjaśniał przed kamerami "Canal+" Michał Probierz.

Na razie Wdowiak, bohater niedawnego finału Pucharu Polski, jest odsunięty w Cracovii na boczny tor. Powód? Brak porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Obecna umowa skrzydłowego wygasa z końcem sezonu.



- Dziwi mnie jedna rzecz. Zawsze, gdy atakuje się trenera, to nikt nie stanie w jego obronie. Teraz też my jesteśmy "winni" całej sytuacji. Zaprezentowaliśmy bardzo dobre warunki finansowe, zawodnik jest bardzo z nich zadowolony. Sytuacja jest inna, jego i agenta. To jego wybór. Są różne wybory życiowe - w takich słowach Probierz starał się wyjaśnić brak Wdowiaka w kadrze meczowej.



- Mateusz wie, jaka jest sytuacja. Nie da się grać na 100 procent, jeśli coś jest z tyłu głowy - uzasadniał trener "Pasów".

Cracovia w piątek przerwała serię czterech remisów z rzędu, ale nie w taki sposób, jakiego by oczekiwała. Krakowianie przegrali 1-3 ze Śląskiem Wrocław, a jedyną bramkę z rzutu karnego zdobył Sergiu Hanca. Rumuński zawodnik zmarnował później drugi rzut karny.



