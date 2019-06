Trzej nowi piłkarze – bramkarz Lukasz Hroszszo oraz napastnicy Rafael Lopes i Rubio – pojawili się na pierwszym treningu Cracovii przed nowym sezonem. Szczególnym, bo podopieczni Michała Probierza przygotowują się również do startu w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy.

Rafael Lopes to Portugalczyk pozyskany z Boavisty Porto, Rubio (Ruben Lopez Huesca) jest młodszym bratem znanego z polskich boisk Carlitosa, grającym ostatnio w III-ligowej drużynie Alcoyano, natomiast słowacki bramkarz Lukasz Hroszszo występował w rundzie wiosennej w Zagłębiu Sosnowiec.

- Rozmawiamy jeszcze z innymi zawodnikami, ale o nazwiskach oczywiście nie powiem. Inne kluby się potem podpinają i podbijają stawkę - tak Probierz tłumaczył zachowywanie tajemnicy. Nie chciał też zdradzić, czy ciągle aktualne jest ściągniecie Marka Vejinovicia, środkowego pomocnika, który wiosną pokazał się z dobrej strony na wypożyczeniu w Arce Gdynia. Jego transfer oznaczałby najpewniej rekord w historii klubu, wynoszący dotychczas 850 tys. euro za Jaroslava Mihalika.

Co do Słowaka, który nie sprawdził się pod Wawelem, wraca on teraz z wypożyczenia do Żyliny. Czy Probierz wyobraża sobie jeszcze Mihalika w zespole? - W futbolu nie można się na nikogo obrażać, bo z połową ludzi by się nie rozmawiało - przyznał dość dyplomatycznie Probierz, choć po tym, jak Słowak skrytykował w wywiadzie prezesa klubu jego gra w Krakowie stoi pod bardzo dużym znakiem zapytania.

Więcej wiadomo o nowych graczach, którzy już trenowali z zespołem. Rubio był obserwowany przez Cracovię od pół roku. - Myślę, że będzie dla nas wzmocnieniem. Chociaż na początku musi przede wszystkim nauczyć się języka. Na razie są problemy w komunikacji, ponieważ po angielsku mówi słabo - powiedział trener. Jego zdaniem, młody Hiszpan jest innym graczem niż jego starszy brat, zupełnie inaczej porusza się na boisku. Taką samą mają jedynie... fryzurę.

- Rubio może grać z razem z Rafaelem Lopesem. Mogą też grać osobno. A jest jeszcze Filip Piszczek, który na pewno się nie podda. Na razie wszyscy mają czyste karty - mówi Probierz.

Wszyscy oni będą walczyć o miejsce w podstawowym składzie po odejściu najlepszego strzelca w ubiegłym sezonie, Airama Cabrery, któremu skończyło się wypożyczenie z Extremadury.

W ekipie "Pasów" nie będą też już występować Krystian Stępniowski, któremu skończył się kontrakt, a także Adrian Danek, z którym rozwiązano umowę. - Nie miał szans w rywalizacji z Rapą i Diegiem Ferraresso, a z nich byłem zadowolony - powiedział Probierz.

Na pierwszym treningu nie było Kamila Pestki oraz Mateusza Wdowiaka, którzy są na mistrzostwach Europy do lat 21 we Włoszech. Trener Probierz bardzo pozytywnie ocenił grę tego pierwszego w wygranym meczu z Belgią (3-2). - Pestka zaliczył przyzwoity występ z Belgią. Nie popełnił większych błędów, solidnie zabezpieczał swoją flankę - stwierdził.

Cracovia pozna rywala w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy we wtorek. Kogo trener chciałby wylosować? - Nie zawracam sobie tym głowy - mówi.

Pod koniec tygodnia drużyna wyjeżdża na obóz do Radenci w Słowenii. Będzie tam trenować do 3 lipca i rozegrają cztery sparingi: z mistrzem Słowenii Mariborem (22 czerwca), mistrzem Chorwacji - Dinamem Zagrzeb (27 czerwca), Orenburgiem (29 czerwca) oraz 2 lipca z Pjunikiem Erywań lub Partizani Tirana.

Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie Cracovii w europejskich pucharach jest zaplanowane 11 lipca (rewanż - tydzień później). Sezon ligowy rozpocznie się 21 lipca od meczu z Zagłębiem w Lubinie.

Remigiusz Półtorak