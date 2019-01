Gerard Oliva został skreślony przez trenera Cracovii Michała Probierza. - Piłkarz miał drugą operację, o której "zapomniał" nam powiedzieć - oświadczył szkoleniowiec w rozmowie z klubowymi mediami.

Hiszpański napastnik przyszedł do Cracovii latem zeszłego roku i już w debiucie zdobył bramkę w meczu ze Śląskiem Wrocław. W trzecim spotkaniu zerwał jednak więzadła krzyżowe w kolanie, a uraz wykluczył go z gry do końca roku.

Wydawało się, że wiosną będzie rywalizował o miejsce w składzie z Airamem Cabrerą, ale trener Probierz już zapowiedział, że Oliva w barwach "Pasów" nie zagra.

- To bardzo trudny temat. W dniu dzisiejszym podjęliśmy decyzję, że nie przedłużymy z nim umowy - powiedział szkoleniowiec zapytany o Olivę przez klubową telewizję.

- Wybrał operację w Hiszpanii. Liczyliśmy na jego szybki powrót, już w październiku mówiłem, że liczymy dni do jego powrotu. Nagle okazało się, że w międzyczasie musiał przejść drugą operację, ale "zapomniał" nam o niej powiedzieć. Zamknął tym sobie drogę, bo ma być gotowy do gry dopiero za dwa miesiące. W Cracovii już go nie zobaczymy - oświadczył Probierz.

Cracovia przed startem wiosennej części sezonu zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. W pierwszym wiosennym meczu 9 lutego podejmie Piasta Gliwice.



WG