Podbudowani dwoma zwycięstwami z Lechem Poznań i Arką Gdynia piłkarze Cracovii przystąpią w sobotę do meczu 19. kolejki Ekstraklasy z Pogonią. Trener Michał Probierz liczy na wsparcie kibiców. - Musimy być jednością - zaapelował.

Cracovia notuje najlepszy okres w tym sezonie. W dwóch ostatnich meczach z Poznań i Arką wywalczyła komplet punktów bez straty gola. "Pasy" zajmują obecnie dziesiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów i wciąż mają nadzieję, na włączenie się do walki o grupę mistrzowską. Pogoń ma siedem punktów więcej, ale w tym sezonie losy obydwu tych zespołów układały się podobnie. Kompletnie nieudany start, a potem mozolne odbudowywanie swojej pozycji. Zwrócił na to uwagę Probierz.

- Długo razem z Pogonią byliśmy na dnie. Oni też mieli mnóstwo podobnych problemów, przez kontuzje rozpadł im się zespół, ale potrafili wyjść z tego kryzysu i teraz prezentują się dobrze. Ja o naszych problemach też mówiłem już wiele razy. W ciągu dwóch tygodni wypadł nam kluczowy piłkarz w każdej formacji. Trzeba było włożyć mnóstwo pracy, aby wszystko odbudować. Największa w tym zasługa zawodników, bo to właśnie oni tę pracę wykonali - podkreślił szkoleniowiec Cracovii.

Sytuacja kadrowa krakowskiego zespołu jest dobra, poza leczącym od dawna ciężką kontuzję (zerwanie więzadeł) Gerardem Olivią wszyscy zawodnicy są do dyspozycji Probierza. Wyjściowy skład też nie powinien ulec zmianom.

Latem Cracovia pozyskała z Pogoni prawego obrońcę Cornela Rapę. W dwóch ostatnich meczach Rumun został ustawiony na skrzydle i spisał się tam bardzo dobrze. Probierz chwalił go i zamierza kontynuować ten eksperyment.

- W meczu z Arką spisał się jeszcze lepiej niż z Lechem. Przebiegł też najwięcej kilometrów - zauważył.

Mecz z Pogonią będzie ostatnim w tym roku na stadionie przy ul. Kałuży. Do tej pory frekwencja na spotkaniach "Pasów" była kiepska, a kibice często - zamiast wspierać zespół - kierowali wyzwiska pod adresem właściciela klubu i osób nim zarządzających.

- Nie dziwię się kibicom Cracovii, że mają mnie dość. Oczekują czegoś więcej. Sam jestem rozczarowany, bo wierzyłem, że będzie lepiej. Ale musimy dalej być jednością - zaapelował Probierz.

W Cracovii powoli myślą już o tym co klub czeka w zimie. Przygotowania do sezonu rozpoczną się 7 stycznia. Drużyna tez pojedzie na obóz do Turcji. Będą też jakieś ruchy transferowe, ale jak zapewnił Probierz, ten zespół potrzebuje przede wszystkim stabilizacji.

Sobotni mecz Cracovii z Pogonią rozpocznie się o godz. 15.30. W poprzednim spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1.

Grzegorz Wojtowicz