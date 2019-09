W poniedziałkowym meczu 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Cracovia zmierzy się na swoim stadionie z Piastem Gliwice. Trener "Pasów" Michał Probierz nie kryje, że bardzo dużym szacunkiem darzy szkoleniowca aktualnych mistrzów Polski - Waldemara Fornalika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Probierz po meczu Lech - Cracovia (1-2). Wideo INTERIA.TV

- Pracowałem z nim jako zawodnik i jako asystent. Piast taktycznie jest jednym z najlepiej ustawionych zespołów w Polsce. Mogą w trakcie meczu płynnie przechodzić z systemu 4-4-2 na 3-5-2. Musimy rozszyfrować te ustawienia. Fornalik zbudował w Gliwicach zespół, który wywalczył niespodziewanie mistrzostwo Polski. Latem kilku zawodników odeszło i jest to już trochę inna drużyna. Ostatnio pozyskali nowych piłkarzy i ta przerwa na reprezentację na pewno im pomogła - podkreślił Probierz.

Reklama

Cracovia ostatnio prezentuje się bardzo dobrze. W poprzedniej kolejce pokonała 2-1 Lecha. Komplet punktów z Poznania przywiozła po raz pierwszy od 13 lat.

Sytuacja kadrowa zespołu też jest stabilna. Do gry gotowy jest już lewy obrońca Michal Siplak, który wyleczył już uraz łokcia, jakiego doznał w meczu 3. kolejki z Rakowem Częstochowa. Probierz podkreślił, ze Słowak jest już gotowy do gry, bo cały czas mógł biegać i kopać piłkę.

Pod znakiem zapytania stoi natomiast występ w Pellego van Amersfoorta. Holender urazu doznał podczas spotkania z Lechem, a decyzja, o tym czy będzie do dyspozycji trenera na Piasta zapadnie w dniu meczu.

Wiadomo już, że w tym roku na boisku nie pojawi się Rubio. Hiszpan przeszedł zapalenie opon mózgowych, w piątek został wypisany ze szpitala, ale lekarze zalecają dłuższą przerwę w treningach.

Probierz nie może jednak narzekać na problemy przy wyborze składu, zwłaszcza że w miejsce Rubia do pierwszego zespołu został włączony Tomas Vestenicky, który po półtora roku spędzonym na wypożyczeniu do FC Nitra, powrócił do Cracovii i zagrał nawet przez ostatnie dziesięć minut z Lechem.

- To dowodzi, że nie jest traktowany 'jak piąte koło u wozu'. Pokazał się na treningach i dostał szansę. Nic lepiej nie robi dla zespołu, jak rywalizacja o miejsce w składzie- podkreślił Probierz.

Swoją szansę w spotkaniu z Lechem wykorzystał także Niko Datković. Chorwat zastąpił kontuzjowanego wówczas Davida Jablonsky'ego.

- Czasem, tak się zdarza, że wypada się na jeden mecz i potem trzeba czekać, aby odzyskać miejsce w składzie - zauważył szkoleniowiec "Pasów", który nie jest do końca zadowolony z faktu, że tylko w jednym spotkaniu tego sezonu jego zespół nie stracił bramki.

- Za to zdobywamy ich więcej niż w poprzednich rozgrywkach. Zawsze jest coś za coś. Oczywiście musimy poprawić naszą grę w defensywie, wiemy nad jakimi problemami musimy pracować - wyjaśnił.

Cracovia podczas przerwy reprezentacyjnej nie rozgrywała sparingu, za to kilku piłkarzy z kadry pierwszego zespołu zagrało w meczu IV-ligowych rezerw z Clepardią Kraków.

- Zawodnicy dostali trzy dni wolnego, wielu z nich jest z zagranicy, więc mieli okazję, aby pojechać do domu. W swoim środowisku można się lepiej zregenerować. Potem pracowaliśmy bardzo solidnie - zapewnił Probierz.

Cracovia ma w dorobku trzynaście punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Piast jest siódmy i ma dwa punkty mniej. Poniedziałkowy mecz rozpocznie się w Krakowie o godzinie 18.

Grzegorz Wojtowicz

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy