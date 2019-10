​Z kilku zawodników nie będzie mógł skorzystać trener Michał Probierz w meczu przeciwko Pogoni Szczecin. Spotkanie w piątek o godz. 18 w Krakowie, relacja na żywo w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Michał Probierz o sytuacji kadrowej Cracovii. Wideo INTERIA.TV

Kontuzje środkowych obrońców, kartki jednego z najskuteczniejszych zawodników i kilka innych urazów - sytuacja kadrowa zespołu Michała Probierza przez ważnym spotkaniem z Pogonią jest nie do pozazdroszczenia.

Reklama

Do tej pory Cracovia prowadziła ze szczecinianami korespondencyjny pojedynek, bo już dwa razy mogła ich zrzucić z fotela lidera, ale za każdym zabrakło "Pasom" kropki nad "i". Teraz sytuacja jest inna, bo choć Pogoń cały czas jest liderem, to Cracovia traci do niej cztery punkty i zajmuje piątą pozycję.

W piątek przed piłkarzami Probierza trudne zadanie, bo zespół będzie znacznie osłabiony. Na pewno nie zagrają dwaj środkowi obrońcy: Ołeksij Dytiatjew i Niko Datković.

Dytiatjew nabawił się kontuzji w ostatnim spotkaniu z Jagiellonią i będzie musiał pauzować ok. dwóch tygodni.



- Wróci do nas prawdopodobnie po przerwie na reprezentację, choć jest szansa, by był gotowy już na spotkanie z Wisłą Płock. Nic jednak nie będziemy robili na siłę - podkreśla Probierz.

Gorzej wygląda sytuacja Datkovicia, którego czeka druga operacja. Tym razem lekarze będą musieli zająć się jego kolanem.

W ofensywie największa stratą Cracovii będzie brak Sergiu Hanki, który musi pauzować za żółte kartki. Rumun w tym sezonie zdobył już cztery gole, więcej od niego w ekipie "Pasów" ma tylko Rafael Lopes (pięć).

Być może Hancę zastąpi Bojan Czeczarić. - Wierzę w niego, w meczu Pucharu Polski pokazał, że umie grać w piłkę. Musi to jednak teraz przełożyć na ligę. Cały tydzień trenowaliśmy ustawienie właśnie pod mecz z Pogonią - podkreśla Probierz.

Przed przerwą na reprezentację gotowy do gry nie będzie raczej Mateusz Wdowiak, za to coraz bliżej powrotu na boisko jest Rubio, który już normalnie trenuje i teraz będzie przygotowywał się do gry na najwyższych obrotach.

PJ

Ekstraklasa: wyniki, tabela, strzelcy, terminarz