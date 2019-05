- Chcemy zbudować zespół, który w nowym sezonie już od pierwszej kolejki będzie walczył o mistrzostwo Polski - podkreśla Michał Probierz, szkoleniowiec Cracovii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Michał Probierz po meczu Cracovia - Pogoń. Wideo INTERIA.TV Cracovia Cracovia - Pogoń Szczecin 0-3 w 37. kolejce Ekstraklasy. "Pasy" jednak w pucharach!

Jego drużyna miała bardzo dużo szczęścia. Krakowianie przegrali u siebie z Pogonią Szczecin 0-3, ale pomogła im Lech Gdańsk, która pokonała u siebie Jagiellonię Białystok (2-0) i dzięki temu to piłkarze Probierza zajęli czwartą pozycję.



- Obawialiśmy się meczu z Pogonią, bo wielu moich piłkarzy nie grało nigdy o taką stawkę i pod taką presją. Mieliśmy mecz pod kontrolą, ale za szybko rozgrywaliśmy piłkę. Później nie było już ani płynności, ani utrzymywania się przy piłce. Pogoń pokazała nam nasze braki. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że to dobrze, bo wiemy, co musimy poprawić przed pucharami. Czasem trzeba dostać takiego "dzwona" - oceniał na gorąco Probierz.

Reklama

Szkoleniowiec zdradził również plany Cracovii przed rywalizacją w pucharach.



- Nie chcemy skończyć na jednej rundzie. Mamy podpisane kontrakty już kilkoma zawodnikami i niedługo to ogłosimy - podkreślał Probierz, a dopytywanym ilu będzie nowych zawodników, przyznał, że "czterech - pięciu".

- Chcemy być gotowi od pierwszego meczu. Nawet jak pozyskamy napastnika, to i tak chcemy zatrzymać Airama Cabrerę. Chcemy zbudować zespół, który w nowym sezonie już od pierwszej kolejki będzie walczył o mistrzostwo - zapowiedział szkoleniowiec "Pasów".



Rywalizację w eliminacjach Ligi Europejskiej Cracovia rozpocznie od I rundy.

Zobacz końcową tabelę grupy mistrzowskiej

PJ