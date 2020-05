W poniedziałek w siedzibie Cracovii pod kątem koronawirusa przebadanych zostało 50 osób, a we wtorek drużyna ma rozpocząć treningi w większych grupach.

Przygotowania zespołów Ekstraklasy wchodzą w kolejną fazę. W poniedziałek przy Wielickiej stawili się pracownicy laboratorium, którzy pobrali próbki krwi od zawodników, członków sztabu szkoleniowego oraz pracowników Cracovii. Testy serologiczne mają na celu wykrycie obecności przeciwciał przeciwko koronawirusowi. - Wyniki mamy mieć jutro - mówi Interii Przemysław Staniek, rzecznik prasowy "Pasów".

W poniedziałek trenerzy z zawodnikami spotkali się jeszcze za pośrednictwem telekonferencji, ale we wtorek mają się zobaczyć już na boisku. Zgodnie z rządowymi wytycznymi, w treningu będzie mogło wziąć udział 14 osób - 13 zawodników i trener.



Do badania kluby typowały 50 osób, które w trakcie meczów będą mogły znajdować się w tzw. strefie zero. Są to oczywiście zawodnicy i trenerzy, ale również np. pracownicy klubowych mediów czy działu marketingu.



Cracovia zdecydowała się przebadać również kilku juniorów, ponieważ trener Michał Probierz chce mieć jak najszerszą kadrę na wypadek, gdyby w zespole pojawił się koronawirus.



Klub już zapowiedział, że w trakcie treningów niemożliwa będzie obecność dziennikarzy, fotoreporterów, czy operatorów kamer.



Przygotowania do wznowienia Ekstraklasy w kolejną fazę mają wejść 10 maja i wówczas trenować będzie "nie więcej niż 25 osób korzystających z obiektów, z wyłączeniem ich obsługi".

