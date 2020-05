Po okresie kwarantanny i niepewności Cracovia wróciła do treningów. Zajęcia na razie odbywają się w dwóch grupach.

W trzeciej ekipie Ekstraklasy mieli nadzieję, że zawodnicy na murawę wybiegną już we wtorek, ale wszystko skomplikowały wyniki pierwszych testów na przeciwciała koronawirusa.

W poniedziałek trenerzy, zawodnicy i pracownicy przeszli badania krwi i aż u 13 osób pojawiły się niepokojące wyniki, więc dla pewności należało przeprowadzić jeszcze badania wymazów. Na szczęście wszystkie dały wynik ujemny.

"Oznacza to, że przebadane osoby są zdrowe, a co za tym idzie nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia treningów w grupach przez I drużynę Cracovii" - napisano w komunikacie.

Na pierwszych zajęciach od czasu przerwania ligi drużyna spotkała się w czwartek rano. Zgodnie z wytycznymi grupa nie mogła liczyć więcej niż 14 osób, więc trener Michał Probierz zaordynował dwa treningi: część zawodników ćwiczyła od godz. 9, a pozostali mają stawić się przy ul. Wielickiej na godz. 11.