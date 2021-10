Już w 2. minucie Pelle van Amersfoort zainicjował kontrę, po której Marcos Alvarez mógł strzelać w czystej pozycji. Postanowił jednak podać pędzącemu na pustą bramkę Michalowi Siplakowi i to był zły wybór, gdyż Słowaka uprzedził obrońca, który ofiarnie wybił piłkę.

Sergiu Hanca żonglował piłką pod nosem Żyry

Po rzucie wolnym z okolic środka boiska Alvarez podał prostopadle do Sergiu Hanki, ten w polu karnym ośmieszył obrońcę Mateusza Żyrę, przyjmując piłkę pod jego nosem i strzelając z 14 m do siatki. "Pasy" prowadziły i wydawało się, że kolejne trafienia dla nich nadejdą bardzo szybko.

Cracovia - Stal. VAR i błyskawiczna odpowiedź Stali

Sędzia Tomasz Wajda skonsultował się z VAR-em, by sprawdzić, czy bramka została zdobyta prawidłowo. W następnej akcji Stal wyrównała. Maksymilian Sitek w polu karnym przyjął piłkę ze zwodem, minął Jakuba Jugasa i pięknie wypalił w lewy róg. Lukasz Hroszszo nie miał szans.

Goście poszli za ciosem. Krystian Getinger dograł w pole karne do Mateusza Maka, który pięknym zwodem uwolnił się spod krycia Mateja Rodina, uderzył po ziemi w lewy róg, łapiąc na wykroku Hroszszo i mieliśmy 1-2! Cieszynka Maka z rękoma schowanymi pod pachami staje się jego znakiem firmowym.

W 35. min mielczanie mogli prowadzić dwubramkowo. Sitek wypuścił na czystą pozycję Fabiana Piaseckiego, który przelobował Hroszszo. W sukurs słowackiemu bramkarzowi przyszedł czeski stoper Jakub Jugas, wybijając piłkę tuż przed pustą bramką.

W 45. min Matej Rodin przy rzucie rożnym zahaczył nogę zmierzającego do piłki Mateusza Matrasa. Sędzia Wajda po obejrzeniu powtórki podyktował rzut karny. Z 11 m w prawy róg mocno kopnął Fabian Piasecki, nie dając szans Hroszszo na obronę. Było już 3-1 dla mielczan!

Szybo zdobyte prowadzenie ewidentnie uśpiło Cracovię. Show i bramka Hanki to był jedyny celny strzał "Pasów" w I połowie, przy sześciu uderzeniach przyjezdnych.

Z kolei trener Stali Adam Majewski trafił w "dziesiątkę", posyłając do ofensywnego tercetu Sitka, który dobrze współpracował z Makiem i Piaseckim.

Cracovia - Stal. Probierz wprowadza Kakabadze, ten strzela

W przerwie Michał Probierz skorygował skład, posyłając do drugiej linii Otara Kakabadze i Florina Loshaja do poprawy wyprowadzenia piłki z obrony. "Pasy" miały przeprowadzić szturm z wykorzystaniem całej szerokości murawy. Stal przeciwstawiała się temu, przechodząc w fazie defensywnej na grę piątką obrońców, ale w 62. min nawet to nie pomogło. Michal Siplak wypuścił na lewej stronie Kamila Pestkę, który zaszachował defensywę mielczan idealnym dograniem do zamykającego akcję na prawej stronie Kakabadze. Gruzin wycelował w boczną siatkę lewego rogu i Rafał Strączek nie miał nic do powiedzenia.

Cracovia złapała kontakt bramkowy, po czym jeszcze mocniej natarła. Gdy Stal spróbowała podejść wyżej z pressingiem, od razu nadziała się na kontrę. Za sprawą pięknego prostopadłego podania Hanki do Siplaka, który niecelnie podał przed bramkę do wprowadzonego chwilę wcześniej Michała Rakoczego, jednak piłka odbiła się od Krystiana Getingera i wpadła do bramki!

Choć gospodarze stosunkowo szybko odrobili straty, Probierz namawiał ich do wyprawy po pełną pulę punktową. Na ostatnie minuty wpuścił do ataku rosłego Filipa Balaja. W doliczonym czasie Rakoczy biegł jak do pożaru, ale wywalczył tylko rzut rożny, po którym Siplak uderzył nad poprzeczką.

10. kolejka PKO Ekstraklasy

Cracovia - PGE Stal Mielec (1-3)

Bramki: 1-0 Sergiu Hanca (7. Z podania Alvareza), 1-1 Maksymilian Sitek (9. Z podania Piaseckiego), 1-2 Mak (22 z podania Getingera), 1-3 Fabian Piasecki (45.+4 z rzutu karnego po faulu na Matrasie), 2-3 Otar Kakabadze (62. Z podania Pestki), 3-3 Krystian Getinger (77. Samob. po dośrodkowaniu Siplaka).

Cracovia: Hroszszo - Sadiković (87. Balaj), Rodin, Jugas (46. Loshaj), Pestka - Rapa, Hanca, Knap (63. Rakoczy), van Amersfoort, , Siplak - Alvarez (46. Kakabadze).

Stal: Strączek - Żyro, Matras, De Amo - Wrzesiński (75. Granlund), Getinger, Tomasiewicz, Urbańczyk (46. Kościelniak) - Sitek, Piasecki, Mak (67. Hinokio).

Sędziował Tomasz Wajda.

Żółte kartki: Rodin, Loshaj oraz Urbańczyk, Piasecki, Kościelny.

Widzów: 6566

Michał Białoński, Kraków